EU weigert nieuwe uitstootnormen uit te stellen - Autoblog.nl

De autofabrikanten hadden een smeekschrift ingediend, maar de EU is onverbiddelijk.

De Europese autofabrikanten zitten in een lastig parket. Het was al niet makkelijk om aan de EU-uitstootnormen te voldoen en toen kwam het coronavirus nog eens om de hoek kijken. Nu zitten ze dus met de gebakken peren. Nu is er niets mis met echte gebakken peren, maar dat geldt niet voor de spreekwoordelijke gebakken peren.

Enfin, in een poging het noodlot af te weren heeft brancheorganisatie ACEA een smeekschrift ingediend bij de hoge heren van de EU. Daarin vroegen ze om een uitstel van zes maanden voor de nieuwe Euro 6d-norm die per 1 januari 2021 in zou gaan. Dit verzoek werd in juli ingediend. Met het coronavirus hadden ze nu een goede reden/smoes (streep door wat niet van toepassing is) om uitstel te vragen.

Ten tijde van het verzoek zouden er nog zo’n 600.000 auto’s niet aan de eisen voldoen. Volgens ACEA zouden de autofabrikanten het niet meer redden om die allemaal nog tijdig aan de eisen te laten voldoen. Verder voerden ze als argument aan dat Chinese en Japanse autofabrikanten ook uitstel haden gekregen.

Helaas voor hun Europese concullega’s is de EU minder welwillend. De Europese Commissie laat nu weten dat ze voet bij stuk houden. De Euro 6d-norm zullen dus gewoon per 1 januari ingaan, coronavirus of geen coronavirus. Concreet betekent dit dat er niet meer dan 80 milligram NOx (stikstofoxiden) per kilometer uitgestoten mogen worden.

De Europese Commissie zegt in een reactie dat strenge milieuwetgeving volgens hen een uitstekende manier is om innovatie en concurrentie te stimuleren. Dat betekent overigens niet dat de fabrikanten geen financiële steun krijgen. Die steun is er namelijk wel degelijk, zowel op Europees als op landelijk niveau.

Via: Automotive News Europe