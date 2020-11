Deze Alfa Romeo Giulia GT is een schone schoonheid - Autoblog.nl

Heiligschennis of niet, deze elektrische Alfa Romeo Giulia GT ziet er buitengewoon fraai uit.

Een jaar of vijftien geleden leek het ondenkbaar dat het elektrificeren van klassiekers populair zou worden, maar toch is dat wat er momenteel gaande is. Het blijft een eigenaardige combinatie, maar desondanks zitten er wel gave projecten bij.

Totem

Een van deze gave projecten is de Alfa Romeo Gulia GT van het Italiaanse Totem Automobilli. Over deze auto schreven we al eerder, maar nu kunnen we de auto in al zijn glorie bekijken. Ook zijn nu alle ins en outs bekend van deze bijzondere Italiaanse creatie.

Elektromotor

De auto verschilt op veel punten van een originele Giulia, maar de elektrische aandrijflijn is toch wel de meest schokkende wijziging. Daarom zullen we die eerst even behandelen. De elektromotor in kwestie produceert maar liefst 525 pk en 940 Nm koppel. Ter vergelijking: de originele Giulia die als basis diende had maar 195 pk.

Accu

De elektromotor wordt gevoed door een 50,4 kWh-accupakket. Daarmee zou de elektrische Alfa Romeo Giulia zo’n 320 km ver moeten komen op één lading. De Giulia sprint in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 245 km/u.

Carrosserie

Totem Automobili heeft veel meer gedaan dan alleen een elektrische aandrijflijn in een Alfa Romeo Giulia lepelen. Ze zijn ook voor de carrosserie en het chassis teruggegaan naar de tekentafel. Om het gewicht van de accu enigszins te compenseren is de body volledig uit carbon fiber opgetrokken. Het totale gewicht van de auto komt alsnog uit op 1.410 kg, waarvan 350 kg op het conto van de accu is te schrijven.

Launch Control

Van het originele chassis is maar 10% heel gelaten. Deze heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe aluminium ophanging. De elektrische Giulia beschikt verder nog over een aantal opmerkelijke functies, waaronder Launch Control en een driftmodus. De afwezigheid van het motorgeluid wordt gecompenseerd door 13 speakers die zowel in als buiten de auto geplaatst zijn. Dit geluid kan geheel naar eigen smaak aangepast worden. Dat klinkt allemaal heel leuk, maar geluid zal toch een groot gemis blijven bij restomods als deze.

Design

De Italianen hebben het ook aangedurfd om het design van de Giulia te moderniseren. Niet alleen is de auto een stuk breder, het front en de kont zijn opnieuw getekend. We daarom nu bijvoorbeeld moderne LED-koplampen en -achterlichten. Het moderniseren van een klassiek ontwerp kan verkeerd uitpakken, maar Totem heeft een fraaie mix tussen klassiek en modern weten te creëren.

Interieur

Totem heeft het interieur op dezelfde manier aangepakt. De basis van het interieur is nog herkenbaar, maar toch heeft Totem veel gemoderniseerd. Wat opvalt zijn de ronde displays die bovenop het dashboard zijn geplaatst en de stoelen die grotendeels uit carbon bestaan. De auto is ook voorzien van moderne gemakken als elektrisch bedienbare ramen, een antidiefstalsysteem en airconditioning.

Zowel wel vaker het geval is bij zulke projecten worden er geen prijzen gecommuniceerd door Totem Automobili. Op dat punt kunnen we jullie nieuwsgierigheid dus helaas niet bevredigen.