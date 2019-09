Eurocommissaris legt het Trump nog 1 keer uit

Trump wil 25% importheffing instellen voor Europese Auto's in de VS, eurocommissaris zegt nog een keertje NEEN!

Afgelopen vrijdag gaf Eurocommissaris van Handel Cecilia Malmstrom, Donald Trump nog maar eens een waarschuwing. Waar gaat dit over? Trump gooide het bescherm-de-Amerikaanse-markt-spelletje in mei over een andere boeg en dreigde met extra importtarieven voor Europese personenwagens met nieuwe argumenten.

Deze producten zouden een potentieel veiligheidsrisico vormen voor de Verenigde Staten. Vorig jaar trok hij dit argument al van stal voor importheffing op staal. Ook daar kon je iets tegenin brengen. Maar voor personenauto’s? Een moeilijk te volgen redenering naar onze mening en dat was Cecilia met ons eens en direct in mei verwierp ze dan ook dit verhaal en counterde met het dreigement van tegenmaatregelen.

Sinds mei is er niets veranderd rondom deze kwestie anders dan dat de deadline voor de beslissing dichterbij is gekomen. Deze is door Trump zelf vastgesteld op november van dit jaar. En november komt natuurlijk snel dichterbij. Zeker voor Cecilia, want haar 5 jarige termijn stopt per 31 oktober. Dus voordat de endgame van deze strijd plaats gaat vinden gaf ze afgelopen vrijdag tijdens een conferentie nogmaals aan dat het onzinnig is om personenwagens op basis van een veiligheidsrisico extra te belasten.

Malmstrom legde het vrijdag nog 1 keer uit. Wanneer Trump er voor kiest om de voorgestelde 25% importheffing in te stellen dan slaat zij (of haar opvolger) terug met een pakket van heffingen op Amerikaanse producten die bij ons geïmporteerd worden ter waarde van 35 miljard euro. Volgens de Europese Commissie betekent de voorgestelde heffing door Trump dat elke Europese auto in de Verenigde Staten circa 10.000 euro duurder wordt. Op de ‘shitlist’ die de EU klaar heeft liggen voor tegenmaatregelen staan volgens Bloomberg bedrijven als Caterpillar, Xerox en Samsonite. Shots fired, again! Zou de normale zondagavondredacteur zeggen.

Overigens heeft ze met Trump een doorlopende fittie, onlangs is het welles-nietes spelletje over staatssteun voor vliegtuigfabrikanten ook weer opgelaaid.

EU seeks plane subsidy deal, but U.S. not talking: bloc's trade chief https://t.co/64AQioayVJ — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) September 16, 2019

via: Bloomberg