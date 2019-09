Deze 6 dingen vielen ons op aan de GP van Singapore 2019

Dat plus alle relevante standen, statistieken en weetjes. je leest het hier. Op Autoblog.

De Grand Prix van Singapore was een bijzondere. Aanvankelijk dachten we dat het een strijd zou worden tussen Mercedes en Ferrari. Nou, nee: mooi niet dus. Na de start leek het een saaie optocht te gaan worden. Gelukkig gebeurde er voldoende tijdens de race, waardoor het een interessante race was om te volgen. Dit zijn zes dingen die ons opvielen dit weekend:

Wat was Ferrari snel!

Dit moet toch wel de grootste verrassing zijn geweest van het weekend. De Ferrari’s waren heer in meester dit weekend. Met name op momenten dat het er echt omging scoorden ze geweldig. In de kwalificatie zaten ze er goed bij met een pole voor Leclerc en ook in de race waren ze ongenaakbaar. Zowel Leclerc als Vettel konden de performance van hun Ferrari goed gebruiken. Dat niet alleen, ook hun nieuwe neus zorgde voor voldoende downforce. Leuk dat deze verrassingen nog plaatsvinden in de Formule 1.

Eindelijk Alfa Romeo aan de leiding

Dat was eventjes geleden. Voor Alfa Romeo was het voor eerst sinds 25 jaar. Maar vergeet ook niet dat er jarenlang maar drie teams zijn geweest die vooraan hebben gereden: Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ironisch genoeg is het laatste ‘niet top 3 team’ dat aan de leiding reed, Williams.

Tactische ‘misser’ Mercedes

Even leek het alsof de Ferrari’s in een val van Mercedes gingen lopen. Vettel pakte de undercut op Leclerc, Hamilton wachtte keurig nog een paar rondjes. Voor lange tijd kon hij de pace redelijk vasthouden, maar hij kon onmogelijk snellere rondetijden neerzetten dan Vettel en Leclerc. Sterker nog, het is dankzij de zandzak van Bottas dat ‘ie überhaupt vierde werd. Deels hebben we de dominantie van Mercedes op dit circuit overschat. Tevens hielpen de vele safetycars ook niet echt.

Williams doet het stiekem best aardig

Dat is een rare kop voor een team dat erg veel geplaagd is dit seizoen. Het lag in de lijn der verwachting dat ze het hier zwaar gingen krijgen. Maar de afstand met de achterkant van het middenveld is niet zo heel erg groot meer. Ook was de uitvalbeurt van Russell de eerste van het seizoen. Als je twee seconden per rondje weet te winnen over een seizoen doe je het goed. Ja, ze liepen er drie achter aan het begin van het seizoen, dus ze staan nog altijd laatste. Maar de opmars is absoluut aanwezig. Hopelijk kunnen ze de lijn doorzetten.

Albon gaat lekker

Het is natuurlijk nog veel te vroeg om conclusies te trekken, eigenlijk. Het is wel tekenend dat Alexander Albon het duidelijk beter lijkt te doen dan Gasly. Natuurlijk, hij is langzamer dan zijn teamgenoot, maar het verschil is minder groot. Vlak voordat de eerste safetycar erin kwam, lag Albon vlak achter Bottas op P6. Dat is beter dan rondenlang proberen een McLaren of Renault in te halen op P12. Nu was dat pas de eerste race dat Verstappen en Albon zonder gridstraffen van start mochten, maar het lijkt erop dat de switch naar Albon een goede is geweest.

Leclerc is niet de beste teamplayer

Deze is misschien een beetje gevaarlijk gezien het grote aantal fans dat hij heeft, maar de Monegask heeft zich een beetje laten kennen. Op het podium vestigde hij een nieuw record in de categorie apathisch stilstaan. Over de boordradio zeurde hij meer dan Hamilton en Vettel konden doen in hun jeugdjaren. Het is een zeer groot talent en absoluut een toekomstig wereldkampioen, maar met zijn houding op het podium gaf hij de indruk een verwende peuter te zijn die niet mee mocht naar Bobbejaanland. Aan de andere kant: dat soort figuren worden eerder wereldkampioen. Dus Leclerc is geen beste teamplayer is in dit geval een compliment.

Stand coureurs

Hier zien we een paar dingen gebeuren. Ricciardo wordt ingehaald door Albon in de ranglijst, wat logisch doch ironisch is. Er ontpopt zich nu wel een heel interessante strijd om de derde plaats. Die ligt open voor zowel Verstappen, Leclerc en Vettel. Zowel Verstappen als Leclerc hebben 200 punten. Dit gaat nog een interessante strijd worden. De stand ziet er als volgt uit:

Stand constructeurs

In deze stand zien we minder opvallende zaken, eerlijk gezegd. Mercedes stevent hard af op hun zoveelste wereldtitel. Bij Red Bull is Verstappen verantwoordelijk voor 2/3 van het totaal aantal punten. McLaren is duidelijk best of the rest.

De stand ziet er als volgt uit:

Snelste ronde

De snelste ronde was lange tijd een zekerheidje voor de top 3 teams. Zeker als je op de zesde positie ligt, dan is de verleiding groot om naar binnen te gaan voor vers rubber. Je ligt immers alsnog zesde. Met alle safetycars was er echter geen groot gat. Aangezien Magnussen toch niets te verliezen heeft en het record in handen had, hebben ze hem een paar ronden voor de finish naar binnen gehaald. Omdat hij buiten de top 10 eindigde, krijgt hij er geen extra WK-punt voor.

De onderlinge stand ziet er als volgt uit:

Kwalificatieduel

Hierin zien we wederom een bekend beeld. De betere ‘kwalificatie-coureur’ is eigenlijk bij elk team zichtbaar. Zo heeft Perez zijn teammaat nog altijd in zijn zak. Ook zie je dat sommige coureurs net even wat meer afstand nemen van hun teammaten. Ook opvallend, bij McLaren is Sainz minder succesvol dan Norris, maar in de race stijgt Sainz wel boven zijn teammaat uit. Ook opvallend, Gasly heeft zich alle keren boven Kvyat gekwalificeerd. Nu zijn het slechts drie races, maar wellicht kan die daarmee een beetje zelfvertrouwen tanken.

Driver of the Day

Het was hem gegund. Sebastian Vettel had mazzel met de undercut, maar hij reed gewoon een snaarstrakke race. Ook in de kwalificatie zat hij er niet heel erg ver naast. Zeker na een wat moeilijkere periode is het lekker voor de Duitser om even maximaal te scoren. Dat doet hij dan ook, naast de GP winst, met een Driver of the Day award, die hij in de wacht sleepte.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

Deze races staan nog op de kalender:

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Rusland zullen worden verreden op vrijdag 27 september 2019 om 10:00.