Tesla’s maken nu een belachelijk irritant geluid

Braaaaaaap! Oh nee. Staaaaaaahp!

Tesla heeft iets nieuws! Om te voorkomen dat stille Tesla’s tegen nietsvermoedende voetgangers aanrijden, rust Tesla sinds kort de Model 3 uit met externe speakers. Deze zijn niet bedoeld om tegen iedereen in de winkelstraat te roepen dat je de wereld aan het redden bent, maar puur om het volk te signaleren dat je eraan komt. De speakers hebben twee modi, eentje voor achteruit rijden en eentje voor traag voorwaarts rijden. Op de webz zijn inmiddels wat video’s opgedoken van het geluid dat de Model 3 voortbrengt bij achteruit rijden.

Deze, die klinkt alsof je oude MSN buzzer blijft hangen:

Here is the pedestrian warning sound on my neighbors new 3. @Model3Owners @LikeTeslaKim @teslaownersSV pic.twitter.com/Z3ckVm4NXh

En deze, die klinkt alsof de motoren van de 747 waar je inzit er langzaam maar zeker mee ophouden:

Came across a Model 3 today at an EV car show in Bloomington IL that had the in-motion low speed warning sound. It didn't sound as bad as I thought it would. @DMC_Ryan @Model3Owners @BenSullins @Teslarati @teslainventory pic.twitter.com/FvLnXf7ZVf

— David (@D_Love) September 15, 2019