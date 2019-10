EuroNCAP lost frontoverhang probleem 1 Serie op

De vorige deed dat toch wel?

Het is weer de tijd van het jaar. Nee, niet alleen de EV10daagse of de SEMA (een soort Amerikaanse EV10daagse). We hebben het over de Euro NCAP. Dit is een onafhankelijk instituut dat daadwerkelijk test hoe veilig auto’s nu werkelijk zijn.

BMW

We beginnen met het merk uit München. BMW heeft namelijk niet één, maar twee zeer recent geïntroduceerde bestsellers. Zowel de 1 Serie als de 3 Serie zijn okselfris. We kunnen heel erg kort zijn over beide BMW’s, ze zijn namelijk uitstekend bevonden. Ondanks de alsmaar strenger wordende veiligheidseisen, behalen beide modellen de maximale score van vijf sterren. Ze kunnen tevreden zijn bij BMW. Voor de sceptici onder ons die vinden dat de nieuwe 1 Serie te veel frontoverhang heeft, dat is bij deze verholpen:

Peugeot

Bij Peugeot is er iets minder reden tot tevredenheid, aldus de EuroNCAP. De nieuwe Peugeot 208 haalt namelijk slechts 4 sterren. We zeggen bewust ‘slechts’, want de vorige 208 haalde er vijf. Is de 208 nu onveiliger geworden? Nee, zoals vermeld zijn de eisen strenger geworden sinds 2012, toen de vorige generatie getest werd. Ook mist de nieuwe 208 de laatste ster op een haar na, dus er is absoluut geen reden om je onveilig te voelen. Temeer omdat de 208 op alle gebieden gewoon maximaal scoort, behalve voetgangersveiligheid.

Jeep

Ook bij Jeep zullen ze niet helemaal volkomen content zijn, want hun Cherokee scoort ook slechts vier sterren. In tegenstelling tot de 208 scoorde de Cherokee niet bijna vijf, maar een solide vier sterren. Daarmee geeft EuroNCAP eigenlijk al aan dat hun systeem om veiligheid aan te tonen niet feilloos is. Ook in de Jeep hoef je je niet kwetsbaar te voelen, want de auto scoort overal goed, maar niet exceptioneel. Wel is de auto een enorme verbetering ten opzichte van de Wrangler.