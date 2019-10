Deze enorme krachtpatser heeft 2.65 liter onder de kap

Nee, dan doelen we niet op de motor.

De zesde generatie van de Mustang kwam als een hemels geschenk voor Ford Australia. Jarenlang kon je in Australiƫ namelijk de Ford Falcon bestellen. Het was de rechtstreekse concurrent van de Holden Commodore. Het mooie was dat hun layout (grote motoren, achterwielaandrijving) ervoor zorgden dat de sportieve varianten bijzonder spectaculair waren.

De Ford Falcon XR8 en Holden Commodore SS zijn nog altijd een begrip in Australiƫ, maar beide zijn inmiddels uit productie. De Holden Commodore is tegenwoordig een gerebadgede Opel Insignia. De Ford Falcon is gelukkig vervangen door de Mustang. Net als bij de snelle Falcons, zijn er ook diverse speciaaltjes. De laatste toevoeging is de Mustang R-Spec.

De Mustang R-Spec is voor de echte enthousiasteling. De R-Spec is gebaseerd op de Mustang GT, dus met de 5.0 liter Coyote V8. Deze is voorzien van een Roots-compressor van 2.65 liter groot. Tevens worden inlaat en uitlaat ook aangepast. Hoeveel vermogen de Mustang R-Spec levert, vermeldt Ford opmerkelijk genoeg niet. Roush levert eveneens een 2.65 liter grote Roots-compressor en daar levert ‘ie 260 pk. Extra. Dus in totaal 710 pk! Het koppel van die Roush is iets meer dan 820 Nm.

De Mustang R-Spec wordt geleverd met diverse extra koelers en een actieve uitlaat. Deze kun je op diverse standen zetten van ‘je buren gaan je haten’ tot ‘je kunt elk moment opgepakt worden’. Om het vermogen een beetje aan te kunnen is het chassis aangepast met Ford Performance veren en adaptieve dempers. Ook zijn er dikkere stabilisatorstangen. De banden zijn afkomstig van de Franse firma Michelin. De Mustang R-Spec kost in AustraliĆ« een kleine 100.000 dollar, omgerekend zo’n 61.000 euro. Als je hem nu bestelt, krijg je ‘m begin 2020. Er worden 500 exemplaren van de Mustang R-Spec gebouwd.