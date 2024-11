Porsche blijft ICE Macan gewoon verkopen in rest van wereld

Tot in lengte van dagen blijft Porsche de in Leipzig gebouwde Macan met verbrandingsmotoren gewoon verkopen in de rest van de wereld. Misschien komt er zelfs nog een facelift die aan ons Europeanen voorbij gaat.

De Porsche Cayenne en Porsche zijn een belachelijk succes voor Porsche. Het merk bereikte er productieaantallen mee die voorheen ondenkbaar waren. Ooit gold de Porsche 944 als de kiloknaller van het merk. Maar van dat model werden er ‘maar’ circa 150.000 gemaakt, tussen 1982 en 1991. Tegenwoordig verkoopt Porsche om en nabij de 300.000 auto’s…per jaar.

Toch kennen we inmiddels de kink die ook bij Porsche in de kabel komt: EV’s. Er is inmiddels al zeer veel over gezegd en geschreven, dus volstaan in deze met de mededeling dat het daarmee nog niet echt wil vlotten. Bij Porsche zal men het hart vasthouden als binnenkort de nieuwe 718 komt als volledige EV.

In Europa verkoopt men inmiddels de Macan op dinosap al niet meer. 718 modellen zijn nog beperkt beschikbaar, maar dat zal van korte duur zijn. Officieel heeft dit te maken met Europese regels omtrent ‘Cybersecurity’ (lees: alle auto’s moeten van juli dit jaar een zwarte doos hebben die alles wat je doet in de gaten houdt). Het zou gezien de geplande beperkte levensduur van de modellen te veel geld kosten om ze hiervoor aan te passen.

Wellicht moet Porsche daar echter nog eens over nadenken. In Amerika waait inmiddels een frisse progressieve wind. Zodoende is Porsche daar nu voornemens om de Macan op dinosap tot in lengte van dagen door te verkopen. Het plan was om de productie in 2026 te stoppen, maar die harde grens lijkt nu losgelaten. Officieel luidt het adagium nu dat Porsche ‘ook in de jaren 3x klanten een breed spectrum van ICE’s, EV’s en PHEV’s zal aanbieden’.

Kwaliteitspublicatie Carscoops speculeert zelfs dat de ICE Macan nog een facelift kan krijgen. Het model werd immers voor het laatst gelift in 2021 en stamt oorspronkelijk uit 2014. We gaan dus weer richting een nostalgisch tijdsgewricht van Porsche’s die eindeloos meegaan. Het G-model was er ook van 1973 tot en met 1989. En de epische 928, hield het in verschillende gedaantes vol van 1978 tot en met 1995. Affengeil.