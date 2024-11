Mercedes CLA: bijna net zo snel laden als benzine tanken

Vergelijkbare laadtechniek, bekend van de Audi e-tron GT en de Porsche Taycan, komt naar de Mercedes CLA.

Dat de ontwikkelingen razendsnel gaan is wel te zien met de nieuwe elektrische auto’s die telkens op de markt verschijnen. Lullig voor de restwaarde van bestaande EV’s, want net als bij smartphones wil je eigenlijk het nieuwste van de nieuwste hebben. Bijvoorbeeld met de nieuwe Mercedes CLA en de indrukwekkende laadtechniek.

800v laden

Porsche en Audi wisten als één van de eerste merken 800v laadtechnologie naar EV’s te brengen. Met razendsnelle laadtijden behaalden de Taycan en e-tron GT indrukwekkende cijfers. Die technologie, normaal gesproken voorbehouden voor auto’s in het hogere segment, kom je nu bij steeds meer auto’s tegen. De Kia EV6 en Hyundai IONIQ 5, maar ook de nieuwe Mercedes CLA krijgt deze laadtechniek.

Mercedes heeft meer informatie gegeven over de aandrijflijn van de nieuwe CLA. Zowel met betrekking tot het elektrisch rijden, als info over de geleverde verbrandingsmotoren. Want ja, de Duitsers gaan het model met twee aandrijflijnen leveren.

Dankzij de 800v laadtechniek van de Mercedes CLA kan de elektrische auto een pieklaadvermogen van 320 kW halen. Daarmee is de accu in slechts 10 minuten van 10 tot 80 procent op te laden. Kijk, dat komt bijna in de buurt van benzine of diesel tanken qua tijd.

Mercedes brengt de elektrische CLA met 58 kWh of 85 kWh op de markt. In het meest gunstige geval moet je denken aan een actieradius van 700 kilometer. Wat ook baanbrekend in zijn segment zou zijn. Mercedes kiest voor een tweetraps automaat met het elektrische model en de elektromotor is goed voor 272 pk.

Nieuwe benzinemotor

Wie niet zit te wachten op een elektrische Mercedes CLA met verbluffende laadtechniek is er goed nieuws. De CLA krijgt een nieuwe 1.5 liter viercilinder benzinemotor. Deze is ongeveer 17 procent lichter in vergelijking met de huidige viercilinder motor van het merk.

Er is bewust gekozen voor een viercilinder. Deze loopt nu eenmaal rustiger dan een driepitter. Mercedes heeft gekeken naar onder andere het gebruik van schuim en isolatie om de motor zo stil mogelijk te krijgen en vibraties tegen te gaan. Iedereen die wel eens gereden heeft in een benzineauto met een kleine motor weet dat lage toeren vibraties met zich meebrengen.

Ondanks de kleine cilinderinhoud denkt Mercedes comfort op een hoog niveau te kunnen brengen. Het blok is altijd gekoppeld aan een automaat en komt leverbaar met 136 pk, 163 pk of 190 pk. Laatstgenoemde is een 4Matic.

Met deze informatie zijn we weer een stapje dichterbij de onthulling van de nieuwe Mercedes CLA, waarvan de laadtechniek het meest interessante nieuws was. Het model komt in 2025 op de markt.