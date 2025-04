Deze EV is spotgoedkoop én cool

Deze goedkope no-nonsense auto is eigenlijk veel cooler dan zo’n dure Cybertruck.

Weer een nieuwe dag, weer een nieuw EV-merk. Het is echter wel een interessant merk. Het Amerikaanse Slate presenteert namelijk een goedkope no-nonsense EV. Precies het tegenovergestelde van de Cybertruck dus. Een overeenkomst is dan weer dat er achter beide auto’s een megalomane techmiljardair zit. Slate wordt namelijk gefinancierd door Jeff Bezos.

Slate heeft gekozen voor een zeer minimalistische aanpak. Dit is dus een auto zonder overbodige fratsen, met stalen velgen en raamslingers. En een touchscreen in het interieur? Nergens voor nodig, er zit gewoon een telefoonhouder op het dashboard. En als je een telefoonscherm te klein vindt kun je een optionele tablet monteren.

Nog een belangrijk aspect: deze Slate Truck is modulair. In de basis is het een pick-up, maar de auto is heel eenvoudig om te bouwen naar een SUV. De Slate is verder aan te kleden met allerlei accessoires. De auto is ook goedkoop te personaliseren met stickers en wraps.

En hoe zit het met de techniek? De Slate is standaard voorzien van een 52,7 kWh accu. Dat is relatief bescheiden, dus de beoogde range is dan ook maar 241 kilometer. Optioneel kun je echter kiezen voor een grotere 84,3 kWh batterij, met zo’n 386 kilometer aan range. Snelladen kan met 120 kW.

De Slate is achterwielaangedreven en beschikt over 204 pk en 264 Nm. Daarmee zit je in 8 seconden op de 100 km/u. De 4,4 meter lange pick-up is overigens ook behoorlijk licht voor een EV: het gewicht bedraagt slechts 1.634 kg. Dat is vergelijkbaar met een Volkswagen ID.3.

Dan nu het belangrijkste: het prijskaartje. Slate mikt op een prijs van minder dan 20.000 dollar in de VS. Daarbij hebben ze wel alvast de subsidie meegerekend, maar alsnog is dit een hele scherpe prijs. Als ze dit waar kunnen maken, zou dit best wel een succes kunnen worden.