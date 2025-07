Huurauto’s binnenkort verplicht elektrisch

Wat de Europese Unie betreft mogen verhuurbedrijven en wagenparkbeheerders vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s kopen.

De Europese Unie dendert lekker door en is in voorbereiding om de aankoop van elektrische auto’s te verplichten. Natuurlijk goed nieuws voor merken als BYD en Tesla, maar is het ook goed nieuws voor de Europese burger?

Op de achtergrond is de Europese Commissie onder leiding van tante Ursula in voorbereiding om drastisch te interveniëren op de automarkt. Zo zouden vanaf 2030 autoverhuurbedrijven als Sixt en Hertz alleen nog maar elektrische huurauto’s mogen kopen voor hun vloot. Dat heeft het Duitse Bild uit EU-bronnen vernomen.

De verplichting gaat overigens breder zijn. Alle wagenparkbeheerders moeten aan de elektrische auto en dat betekent zomaar dat 60 procent van de nieuw verkochte auto’s in Europa dan opeens verplicht een elektrische auto is. Alleen de 40 procent die aan particulieren wordt verkocht mag dan nog een andere aandrijflijn hebben.

Als je bedenkt dat er in de EU vorig jaar 10,6 miljoen voertuigen verkocht zijn, hebben we het dus over zo’n zes miljoen EV’s per jaar. Op deze manier verbiedt de Europese Unie verbrandingsmotoren via de achterdeur en zal de overige 40 procent particulieren er vanaf 2035 aan moeten geloven.

Onrealistisch plan

Leuk bedacht in de ivoren torens van Brussel. De autoverhuurbedrijven schalen de elektrische huurauto’s in hun vloot juist af. Hertz gooide eerder al zijn EV’s in de uitverkoop en ook Sixt verslikte zich in zijn elektrische vloot. Klanten kunnen die elektrisiche huurauto’s namelijk niet makkelijk laden, willen geen gedoe op vakantie en willen vooral een goedkope huurauto.

Nico Gabriel, CEO van Sixt noemde eerder het geplande verbod op verbrandingsmotoren al onpraktisch.

Vakantiegangers zullen nauwelijks nog een huurauto gebruiken en consumenten zullen vrijwel geen auto’s meer kunnen leasen Sixt-baas legt uit dat Brussel in een andere wereld leeft.

Europa is er niet klaar voor

De infrastructuur is er Europa-breed gewoon niet klaar voor. Het stroomnet kan het niet aan en de consument wil er niet aan. En weer wordt het leven een stukje duurder voor de hardwerkende Europese burger. Allemaal dan maar naar Amerika?