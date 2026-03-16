EV-verkoop hapert, dus krijgen batterijen een bijbaan

Autofabrikanten ontdekken dat batterijen ook buiten auto’s geld kunnen opleveren.

Elektrische auto’s zouden jarenlang alleen maar harder en harder gaan verkopen. Tenminste, dat was het plan. Toch ligt de werkelijkheid iets minder netjes dan de grafieken in de PowerPoints van autofabrikanten. Terwijl de vraag naar EV’s hier en daar wat begint te schommelen, zoeken automerken naar manieren om hun batterij-investeringen toch rendabel te houden.

EV-markt gooit even roet in de laadkabel

Wereldwijd werden in februari zo’n 1,1 miljoen elektrische auto’s verkocht. Best indrukwekkend zou je zeggen, maar het is wel 11 procent minder dan een jaar eerder. Ook vergeleken met januari van dit jaar ligt de verkoop evenveel lager. Sinds het begin van 2026 staat de teller op 2,2 miljoen EV’s wereldwijd, zo’n 8 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. De EV-markt groeit dus nog steeds op de lange termijn, maar de ooit zo strakke stijgende lijn begint inmiddels iets meer op een kronkelige bergweg te lijken.

Batterijen krijgen een tweede carrière

Voor autofabrikanten levert die afkoelende vraag dus een praktisch probleem op. De afgelopen jaren zijn er namelijk miljarden geïnvesteerd in batterij-fabrieken die bedoeld waren om die enorme golf aan elektrische auto’s te voeden. Als die golf tijdelijk wat lager uitvalt, blijft er ineens een gigantische berg aan nutteloze batterijen over.

En dus kijken automerken of ze niet een bijbaantje kunnen vinden voor de batterij, bijvoorbeeld: energieopslag voor het elektriciteitsnet. Grote batterij-installaties kunnen stroom opslaan wanneer er veel energie beschikbaar is en die later weer vrijgeven wanneer het net extra sap nodig heeft. Zo blijft de productie van batterijen nog een beetje nuttig, ook als er even wat minder stekkerauto’s over de toonbank gaan.

Bij Volkswagen staat inmiddels zo’n systeem in Salzgitter. Daar heeft de energie-afdeling Elli een batterijopslag gekoppeld aan het stroomnet met een vermogen van 20 megawatt en een capaciteit van 40 megawattuur. In plaats van auto’s aan te drijven, helpen de batterijen nu het elektriciteitsnet stabiel te houden. Not bad.

Volkswagen staat daarin niet alleen. Ook Tesla, BYD, GM, Ford, Renault, Mercedes en Hyundai hebben ook ontdekt dat batterijen prima zonder auto kunnen werken.

Europa op stroom, Amerika op de rem

Natuurlijk gaat het niet overal even slecht met de EV-verkoop. In Europa doet de stekkerauto het namelijk verrassend goed en laat een stijging zien van 21 procent, waarbij Duitsland en Frankrijk de kar trekken.

In Noord-Amerika is het beeld een stuk minder spannend. Daar staan de verkopen dit jaar 36 procent lager dan in 2025. Sommige merken voelen dat extra hard: bij Ford zouden de EV-verkopen zelfs met ongeveer 70 procent zijn gedaald. Auw.

China, nog altijd de grootste EV-bouwer ter wereld, zit daar een beetje tussenin. De binnenlandse verkoop ligt 26 procent lager nadat de belastingregels en subsidies zijn aangepast. Chinese fabrikanten compenseren dat echter weer door hun EV’s massaal te exporteren. Je hoeft dus nog geen medelijden met de Chinese EV’s te hebben.