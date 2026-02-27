Wie zet de volgende 450k op deze elektrische occasion?

Deze occasion op Marktplaats is volledig elektrisch en heeft dik 450 duizend kilometer ervaring. Wie gaat de uitdaging aan?

De elektrische occasion is in opmars. Ook op Martkplaats. Maar met het kopen van een elektrische occasion zijn er weer andere dingen waar je op moet letten dan bij het kopen van een brandstofauto. Of valt het wel mee? Is een hoge kilometerstand bij een EV een groter probleem dan bij een auto met een brandstofmotor of juist niet.

Voor de liefhebber en de durfal hebben we deze keer een elektrische occasion voor je gespot op Marktplaats met een kilometerstand van 451.900 kilometer. Dat is pas een EV met ervaring.

Ford Mustang Mach-E occasion

Het betreft hier een Ford Mustang Mach-E uit 2022. De auto heeft een verleden als taxi, wat de hoge kilometerstand verklaart. De auto is voorzien van de 75 kWh batterij en aandrijving op de achterwielen. Origineel was de actieradius 440 kilometer volgens de WLTP cyclus.

Dat rijbereik zal de auto na die dik 4,5 ton aan kilometers niet meer halen. De verkoper op Marktplaats heeft de batterij laten testen en daar komt een SOH (Status of Health) uit van 78 procent. Dat lijkt ons nog niet zo slecht na een leven als taxi en het aantal kilometers.

Gebruiksspoortjes

Wat krijg je voor je geld? Nou onder andere lederen bekleding, Bang & Olufsen audio, Apple CarPlay en Android Auto, stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera. Alles zit erop en eraan.

De auto is niet helemaal ongeschonden zijn taxileven doorgekomen. Hij heeft een paar “gebruikersspoortjes” waarvan vooral de beschadiging bij de raamstijl ons nieuwsgierig maakt.

Voor een prijs van 13.800 euro is de auto van jou. Geen kleine lettertjes voor afleverkosten en garantie tot de deur. Alle details kun je natuurlijk zelf nog even nalezen in de advertentie van de verkoper.

Misschien wel goed om ook even ons occasion aankoopadvies van de Ford Mustang Mach-E nog even door te nemen als je uitdaging aanneemt en in de markt bent voor deze occasion met ervaring.

Met dank aan Berry voor de tip!