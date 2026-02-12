‘Nieuw’ merk officieel naar Nederland, begint met Sport Turismo-rivaal

Een ‘nieuw’ merk dat in een ver verleden met Mercedes is begonnen, komt officieel naar Nederland met een dikke Sport Turismo-rivaal.

Eerder vandaag kon je nog lezen hoe het gesteld staat met de ‘Chinese invasie’ op de automarkt. Waar dat mee begint is vrij simpel dat Chinese merken de overstap überhaupt maken. MG wist mensen binnen te hengelen door in te spelen op heritage, maar die luxe hebben andere merken vaak niet. Toch durfden merken als Geely en BYD het aan om hier een teen in het water te dippen en een heel gamma aan te bieden. Nou is het geen gegeven dat meer modellen aanbieden ook succes betekent, maar proberen kan altijd.

Nieuw merk van BYD komt naar Nederland

Zo is de kans tegenwoordig aanwezig dat je een BYD tegenkomt, wat dan ook één van de merken is die het wel aardig doet hier in Nederland. Vandaar dat BYD meer wil. De gebruikelijke nieuwtjes aangekondigd voor ons land betreffen bijvoorbeeld dat er meer dealers komen en de servicemogelijkheden uitgebreid worden. Gemak dient immers de mens. Oh ja, en BYD gaat eveneens uitbreiden door een nieuw merk hier aan te bieden: Denza.

Dat hoeft geen verrassing te zijn, want vorig jaar kondigde BYD al aan dat Denza de oversteek naar Europa gaat maken. Daaruit kan je meestal verstaan dat alle BYD-markten van Europa het merk krijgen, daar valt Nederland onder. Dat is dus nu officieel. Hoe zat het ook alweer? Denza was ooit bedoeld als joint venture tussen batterijgigant BYD en autogigant Mercedes. Na een paar matig succesvolle modellen die wél de elektrische potentie van BYD aantoonden, trok Mercedes zich terug en werd BYD volledig eigenaar. In China werd Denza een beetje voor BYD als wat Zeekr voor Lynk & Co is. Of Audi voor Volkswagen, om iets op te noemen. Een premiummerk. Premium BYD’s iets voor jou? Mooi, dan kom je dit jaar nog aan je trekken.

Denza in Nederland

Er is nog niet heel veel bekend over de komst van Denza naar Nederland, behalve dat het ‘dit jaar nog gaat gebeuren’ en de gebruikelijke marketingteksten die aanduiden dat een Denza een BYD wordt, maar dan beter. Het motto is Technology Drives Elegance. Mooi, maar wat eigenlijk vooral opvalt: één van de modellen die deze kant op komt is de Z9 GT. Die kennen we al een tijdje, maar hij is welkom. Want het is niet een doorsnee BYD-crossover met wat extra meuk erop, maar een fraaie, bijna Taycan Sport Turismo-esque shooting brake. Best een fraai apparaat waardoor dat elegantie-gedeelte op zich waar wordt gemaakt.

Overigens wordt de komst van de Denza Z9 GT in Nederland enkel bevestigd door een foto die bijgevoegd is ter illustratie, welke modellen nog meer meekomen is niet bekend. Er is nog steeds ruimte voor een middenklasse crossover, maar goed. Voor de Zeekr 001 loopt (of liep) het prima in Nederland, wellicht wacht Denza hetzelfde lot.