Hè? Actieradius van EV groeit tussen de 100.000 en 170.000 kilometer

Hoeven we toch niet zo bang te zijn voor tweedehands elektrische auto’s?

Experimenten zijn misschien wel de leukste klusjes in de autobranche. Je hoeft een keer niet te vertrouwen op een universiteit ergens ver weg of de woorden van een subjectieve autofabrikant. Het ADAC, zeg maar de Duitse ANWB, houdt ook een experiment met de bestverkochte elektrische Volkswagen van Nederland in 2025: de VW ID.3.

De ADAC keek al wat er met de actieradius gebeurde nadat er 100.000 kilometer mee was gereden. De uitkomst: na tweeënhalf jaar volle bak op- en ontladen was er nog 93 procent van de originele batterijcapaciteit beschikbaar. Helemaal niet slecht.

Gelukkig gaan ook de meeste elektrische auto’s langer mee dan 100.000 kilometer. Pas bij 160.000 kilometer (of acht jaar) wordt het wat interessanter. Dan verloopt namelijk de fabrieksgarantie. Volgens Volkswagen zou de batterij dan nog 70 procent van zijn capaciteit over moeten hebben.

Het experiment

ADAC is verder gegaan met het testen van de ID.3 en is nu op het belangrijke kantelpunt gekomen. Intussen is er niet bepaald rustig aan gedaan met de Volkswagen. De accu is regelmatig tot 100 procent opgeladen waardoor de cellen extreem worden belast. Dankzij de eigen snellader werd de auto bovendien veel vaker snel opgeladen dan bij een privégebruiker het geval zou zijn. Dat vindt de accu normaal gesproken ook niet zo fijn.

De onderzoekers zien dat de elektrische hatchback nog altijd in goede staat verkeert. Afhankelijk van de meetmethode varieert deze waarde met enkele procentpunten, maar dat mag de pret niet drukken.

Echte batterijcapaciteit na 160.000 kilometer

Gemiddeld heeft de ID.3 na iets meer dan 160.000 kilometer nog ongeveer 91 procent van zijn capaciteit over. Tussen de 100.000 en 160.000 is ‘ie dus maar 2 procent verder gekrompen. Ook interessant: daarmee zit de ID.3 ver boven de capaciteit die VW zelf voorspelde.

Hoe vertaalt zich dat dan naar de actieradius? Hoewel de accucapaciteit in de loop der tijd is afgenomen, heeft de ID.3 nog steeds vrijwel dezelfde actieradius als bij aankoop. In de tussentijd is de range zelfs een aantal keer gegroeid. Dat zie je de tabel hieronder. In het begin kwam ie 438 kilometer ver, na ruim 35.000 kilometer nog 412 kilometer en vervolgens 427 kilometer op een volle batterij bij bijna 85.000 kilometer

Hoe kan de actieradius groeien na zoveel kilometers?

Hetzelfde gebeurt na de 100.000 kilometer. Dan is er nog 420 kilometer over terwijl er na 170.000 weer 425 kilometer met een volle batterij kan worden gereden. Hoe kan dat? Heel simpel: door software-updates. Die hebben de ID.3 op afstand een stuk verbruiksvriendelijk gemaakt. Aan het begin van de tests verbruikte de VW nog 20 kWh per 100 kilometer. Nu is dat gemiddeld 18,3 kWh per 100 kilometer. Wat hierbij nog kan helpen, is het zelf regelen van de accu-preconditionering. Nu kiest de ID.3 zelf nog wanneer hij zijn accu gaat voorverwarmen.

ADAC gaat verder

Over een tijdje kunnen weer een artikeltje tikken over de ID.3 van de Duitse ANWB. Het testen gaat verder om erachter te komen tegen welke problemen je aanloopt nadat de garantie van je EV is verlopen. Maar vooralsnog hoeven we op basis van die ene ID.3 niet bang te zijn dat ervaren EV’s geen meter meer vooruit komen. Mocht je toch geen meter meer kunnen rijden met een ID.3, dan gebeurt er dit.