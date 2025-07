Rijd hard in je EV en hij gaat 300.000 kilometer langer mee!

Af en toe sportief rijden is ”een must” volgens onderzoekers.

Allemaal leuk en aardig, die actieradiussen van honderden kilometers, maar wat heb je er nou in de praktijk aan? Nou, laatst kwamen we er al achter dat de 3/5-regel achterhaald is. Nu blijkt ook nog eens dat je niet alleen maar met je EV in de stad hoeft rond te rijden om er het maximale uit te halen.

Onderzoekers van de Amerikaanse Stanford Battery Center hebben twee jaar lang gekeken hoe 92 accucellen reageren op 47 verschillende vormen van belasting. Met de één werd uiterst voorzichtig omgegaan, een ander werd flink misbruikt en alles wat er tussenin zit. De onderzoekers wilden weten welk ontlaadgedrag batterijdegradatie – oftewel het verlies van accucapaciteit – het beste voorkomt.

Hard rijden is goed voor je batterij

Het advies van de onderzoekers: af en toe doortrappen is een must als je in een EV rijdt. De levensduur van het accupakket wordt NIET beter door altijd maar voorzichtig en langzaam rijden. Wat je beter kunt doen, is gevarieerd rijden met ook de nodige ”energie-uitbarstingen”. Boek dus gerust eens een circuitdag om je EV goed aan de tand te voelen.

Een mix van stadsverkeer (tot 50 km/u), snelwegverkeer en rijden met relatief sterke acceleratie heeft een positief effect op de levensduur van de accu van elektrische auto’s. Ook veel in de stad rijden (vaak tot stilstand komen en remmen bij lage snelheden) heeft een positief effect op de accuconditie.

Doe je dat, dan kun je tot wel 38 procent meer laadcycli (van 0 naar 100 opladen en weer van 100 naar 0 ontladen) voltooien. In de praktijk wil dat zeggen dat de levensduur van je batterij met ruim 300.000 kilometer kan worden verlengd ten opzichte van het accupakket in een EV waar altijd traag in wordt gereden.

Snelwegen en vakantieritten zijn schadelijk

De geteste accucellen die te maken kregen met constante ontlading houden het minder lang vol. Je kunt dit vergelijken met de batterijen in EV’s die bijna alleen maar op de snelweg rijden. Het komt niet als een verrassing dat EV’s minder fan zijn van snelwegen. Wat wel verrassend is: langzaam en gelijkmatig ontladen over lange afstanden is waarschijnlijk nog schadelijker. Oftewel: op vakantie gaan met je elektrische auto maakt je batterij voor zijn gevoel een paar jaar ouder.

Ik ben benieuwd hoe bedrijven als Nio die inzetten op batterij wisselen hiermee omgaan. Dan heb je als klant namelijk geen idee of een sportieve rijder of een trage slak met jouw volgende batterij heeft gereden…

Via AutoBild