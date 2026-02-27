Nieuwe Mini Cooper JCW GP is geen JCW en ook geen GP

De gelimiteerde Cooper is veel show en minder go.

Van de huidige vierde generatie Mini Cooper hebben we als allerheetste modellen alleen nog de JCW’s met elektrische en benzine aandrijving. Dan mist er nog een allesoverheersende Mini Cooper John Cooper Works GP met te gekke vleugeltjes en een brede koets. Die krijgen we immers nog te goed als we de spyshots mogen geloven.

Even dacht ik dat het vandaag zover was, maar helaas: deze nieuwe toffe Mini is geen John Cooper Works en ook geen GP. Laat me dat uitleggen. Mini wil graag even teruggrijpen op de goede oude tijd van de JCW GP van 2019. Daarom bouwt het merk deze kameraad: de Mini John Cooper Works GP Inspired Edition. Geïnspireerd door, dus, of in Autoblog-taal, een slap aftreksel van het echte werk.

Wat is er dan van de dikke GP overgenomen? Nou, voornamelijk het uiterlijk. De kleurstelling met de tinten Legend Grey en Chili Red moet je aan de top-Mini doen denken. Ook de dakspoiler en winglets op de achterbumper moeten herinneren aan de JCW GP. De wielen hebben ook nog eens 18-inch JCW tweekleurige velgen met wrap-off design.

Specificaties houden niet over

Onder de motorkap vinden we wel nog een 2,0-liter viercilinder turbomotor zoals in de recentste JCW GP, maar dan niet met 306 pk, maar met 232 pk. Dat is wanneer je de driedeursversie kiest. Ga je voor de vijfdeurs, dan produceert dezelfde vierpitter maar 204 pk. Het torretje zit altijd vast aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling en schakelflippers.

Het sportieve karakter komt nog een beetje terug dankzij een adaptieve ophanging en JCW-sportremmen. Maar goed, we kunnen concluderen dat dit niet helemaal de opgepompte Cooper was waar we op hoopten. Heb je wel trek in zo’n Mini Cooper John Cooper Works GP Inspired? Dan heb ik helaas nog meer slecht nieuws.

Ondanks de Duitse platen van de Mini op de foto’s ga je er hier in de omgeving niet snel een tegenkomen. Deze uitvoering is speciaal gemaakt voor de Japanse markt. Alle GP Inspired-exemplaren zijn dan ook rechtsgestuurd. Mini bouwt 55 stuks van de driedeurs- en 145 stuks van de vijfdeursversie.

De Japanse dealers vragen een prijs van 6,06 miljoen yen (ongeveer 33.000 euro) voor de driedeurs en 5,87 miljoen yen (ongeveer 32.000 euro) voor de vijfdeurige Mini. Mocht je naar Japan gaan om er eentje te spotten: de leveringen beginnen na maart van dit jaar.

Hoe het wel had gemoeten? Dat lieten Martijn en Martijn ons eens zien in de Mijn Auto-video hieronder.