Zoveel actieradius verliest jouw EV in de zomer zonder een meter te rijden

De elektrische auto is niet alleen allergisch voor de kou.

EV-bouwers verzinnen allerlei oplossingen om ervoor te zorgen dat jouw elektrische auto minder last heeft van koukleum-eritus. Denk aan een warmtepomp en batterijen die kunnen voorverwarmen. Maar ook in de gillende hitte haal je niet het rijbereik dat je normaal gesproken kan halen.

Onderzoekers hebben gekeken naar de data van bijna 30.000 elektrische auto’s die in de hitte verkeerden. Dat wil zeggen: bij 32 graden en bij 37 tot 38 graden Celsius. Zeg maar het verschil tussen Nederland en Italië op een goede dag. Bij de 32 graden begint het bereikverlies, maar dat is verwaarloosbaar. De onderzoekers zien dat er pas significant rangeverlies plaatsvindt bij de hogere temperaturen. Dan kun je wel 17 tot 18 procent van je oorspronkelijke actieradius zien verdampen.

Waarom minder actieradius in de zomer?

De grootste reden voor de verloren kilometers kun je wel raden: de airconditioning. Als jij de cabine van de auto lekker 18 graden wilt hebben, moet de airco daar harder voor werken bij hoge temperaturen. Toch heeft de batterij het er niet zo zwaar mee als bij het verwarmen van de auto in de winter. Dan is het temperatuurverschil dat hij moet overbruggen ook groter. Ga maar na: van -5 naar 20 graden of van 37 naar 20 graden.

De onderzoekers deden nog een bijzondere vondst. Ze kwamen erachter dat EV’s met een warmtepomp meer actieradius verliezen in de hitte van elektrische auto’s zonder zo’n pomp. Bij EV’s met een warmtepomp kwam het neer op 7% verlies bij 32 graden Celsius en 15% verlies bij 37+ graden. De EV’s zonder pomp verloren respectievelijk 3 en 13 procent bij de hoge temperaturen.

EV’s met de beste zomeractieradius

De Amerikaanse analisten hebben ook een lijstje gemaakt met wat geteste modellen en hun rangeverlies in de hitte. De auto met het grootste verliespercentage is een model dat hier niet verkocht wordt: de Chevy Blazer EV. Hierna volgt de Kia Niro met 12 procent verdampte energie. Dat zou willen zeggen dat er 55,2 kilometer van de 460 aan totale actieradius wordt opgeslokt door het koelen van de auto.

Auto Overgebleven range Audi e-tron 98% BMW i4 98% Hyundai Ioniq 5 97% Ford Mustang Mach-E 96% Tesla Model 3 95% Volkswagen ID.4 95% Ford F-150 Lightning 95% BMW i3 95% Tesla Model X 94% Tesla Model Y 94% Audi e-tron Sportback 93% Kia EV6 92% Nissan Ariya 92% Tesla Model S 91% Kia Niro EV 88%

Foto: Tesla met grill? gespot door @thomcarspotter

Bron: Recurrent Auto