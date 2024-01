Aan het stopcontact laden in een parkeergarage, mag dat nog?

Opladen aan een huis-tuin-en-keuken-stopcontact in een parkeergarage wordt niet aangeraden. Maar mag het nu wel of niet?

Elektrische auto’s en afgesloten ruimtes: het is een discutabele combinatie. Of het nu een boot is of een parkeergarage. Natuurlijk, er worden jaarlijks talloze EV’s geparkeerd in Nederlandse parkeergarages en het gaat vrijwel nooit mis. Toch is er wel degelijk een risico: áls een EV in een parkeergarage in de hens vliegt, kan dat voor grote problemen zorgen.

De brandweer luidde een aantal jaar geleden al de alarmbel omtrent de risico’s van EV’s in een parkeergarage. Zij waarschuwden dat er een “niet te beheersen brand” zou kunnen ontstaan. Dit omdat een brandende lithium-ion-accu heel lang door blijft branden en er ook giftige stoffen bij vrij kunnen komen. Dat maakt het voor de brandweer heel lastig.

Inmiddels zijn er ook aangescherpte regels, die met ingang van dit jaar zijn ingevoerd. Zo moeten alle oplaadpunten in een parkeergarage tegelijkertijd uitgeschakeld kunnen worden en mag er niet meer worden opgeladen via een huis-tuin-en-keuken-stopcontact. Niet dat veel mensen dit doen, maar toch…

Er is echter een belangrijke voetnoot: deze eisen gelden alléén bij nieuwbouw of verbouw van een parkeergarage. Oftewel: als je nu iemand met een haspel in de weer ziet in een parkeergarage om zijn hybride op te laden, dan mag dat gewoon nog. Ook al wordt het gezien als onveilig.

Niet iedereen is het hiermee eens. VvE laadloket spreekt van “een gekke situatie” die “niet te handhaven is”. Zij adviseren daarom aan alle VvE’s om laden via een regulier stopcontact te mijden. Desondanks is de conclusie: het is niet verboden.

Headerfoto: een elektrische Rolls in een parkeergarage, gespot door @flyerbunch