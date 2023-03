EV rijders terug naar plofmotor als voordeel wegvalt

De EV rijders gaan terug naareen auto met verbrandingsmotor als er geen fiscale prikkels zijn.

De hele wereld gaat binnenkort naar de Filistijnen. We verbruiken allemaal veel te veel energie en stoten daarbij te veel CO2. Boeren moeten wieberen, we moeten op zo’n maffe inductieplaat koken en de auto moet elektrisch aangedreven zijn. Boeren krijgen een oprotpremie om ze te ontmoedigen. En om de plofmotor vaarwel te zeggen, zijn er vele fiscale voordelen om de automobilist in de EV te krijgen.

Bijtellingsvoordeel, geen motorrijtuigenbelasting, geen accijnzen op stroom en ga zo maar door. Ook al ben je niet enorm begaan met het milieu, dan nog zijn er zat redenen om elektrisch te gaan rijden. Daarbij bieden EV’s ook de nodige voordelen. Ze zijn stil, krachtig, comfortabel en je hoeft ze niet warm te rijden.

Helft EV rijders terug naar auto met plofmotor

Maar wat blijkt, het is niet voldoende. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Vereniging Elektrische Rijders gaat bijna de helft straks weer terug naar de auto met plofmotor als de fiscale voordelen zijn verdwenen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De conclusies waren schokkend voor hen.

Eh, echt? Men had voorheen dus niet het idee dat automobilisten kiezen voor een benzine-auto als er geen financiële stimulans is? Nou, niet in deze omvang, kennelijk. Niet iedereen is overtuigd van de kwaliteiten van een elektrische auto. Er kleven natuurlijk ook wel een paar nadelen aan het concept van de EV voor mensen die dagelijks veel kilometers moeten afleggen. Op een gegeven moment wordt je dat constante wachten bij laadpalen wel een beetje zat, blijkbaar.

EV aanzienlijk duurder (zonder subsidie)

Maar het wegvallen van de fiscale voordelen betekent niet zozeer dat een elektrische auto even duur als een auto met verbrandingsmotor, maar aanzienlijk duurder. Elektrische auto’s zijn namelijk enorm prijzig.

Daarbij is het bedrag dat je kwijt bent aan motorrijtuigenbelasting afhankelijk van het gewicht. Een kleine Mini Electric weegt 1.440 kg, een Honda e doet 1.505 kg en een Peugeot e-208 weegt 1.530 kg.

Voor particuliere rijders is de vrijstelling van de MRB een belangrijke incentive. De zakelijke rijder kan de bijtellingskorting waarderen. Maar liefst 44% stapt weer over naar een auto met verbrandingsmotor als de voordelen stoppen. EV rijders gaan weer terug naar de benzinemotor met de huidige constructie.

Kapot belasten

Voor de Tweede Kamer is dit wel even een dingetje om zich over te kunnen buigen. Er is overigens nog niets definitief qua motorrijtuigenbelasting. Nu betaal je die nog niet, maar het is best mogelijk dat je een speciaal tarief gaat betalen voor een EV. Dat gebeurde ook met zuinige PHEV’s, waarvoor er een halftarief was.

Oh, en onze overheid kan natuurlijk heel erg gemakkelijk de elektrische auto interessanter maken zonder kortingen te geven. Gewoon de fossiele auto nóg veel zwaarder kapot belasten. Dan zijn de klimaatdoelen zo gehaald! Drie keer raden waarvoor men gaat kiezen…

Via: De Telegraaf