EV-rijders sturen dreigbrieven naar brave burger

In Nederland zijn we lekker bezig om de elektrische auto ’toe te laten’ in ons dagelijks leven. Middels enkele financiële incentives zijn we meer en meer elektrisch gaan rijden. Dat gaat natuurlijk wel gepaard met de nodige groeistuipen. Iedereen wil natuurlijk het liefste een EV met laadpaal voor de deur.

Maar dat lukt dus niet altijd. Veel mensen wonen namelijk in de stad of in een woonwijk waar je de parkeerplaatsen moet delen met de buren. Parkeren voor de gewone man. En juist dat gaat niet altijd goed.

Het probleem zijn de laadpaalklevers. Mensen die hun 10 jaar oude PHEV de hele nacht aan de lader hangen, terwijl deze al uren volgeladen is. Dat levert natuurlijk een hoop irritatie op.

EV-rijders sturen dreigbrieven

Dan is de vraag of iedereen dat goed kan verwerken. Of zorgt het voor kortsluiting in de hersenpan? Nou, in dit geval het laatste. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het gaat in dit geval om een jongedame uit Gouda uit de wijk Korte Akkeren. Die werd wel heel erg naar toegesproken:

Als jullie dit blijven doen, trappen we die hele tyfus auto aan gort. En jullie erbij, we weten waar je woont. Vandaag staat je auto ook al de hele dag aan de paal terwijl hij vol is. Een ander wil ook graag laden!!! Jullie hebben er schijt aan. We vragen het nog één keer vriendelijk, blijf je dit doen zijn de consequenties voor jullie. Goudse buurtbewoners, komen licht gefrustreerd over.

De tijden dat rijders van elektrische slimme mensen zijn, lijken ook voorbij te zijn. Niet alleen omdat het schrijven van een dreigement vrij dom is. Nee, voornamelijk omdat de persoon die de brief in de brievenbus kreeg, helemaal geen elektrische auto heeft en niet de gene was die de laadpaal bezet hield.

Hoe ga je dan wel met mensen om?

Uiteraard is het een exemplarisch voorbeeld. Het haalt het nieuws omdat je denkt dat EV-rijders nette mensen zijn, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Het is wel een terugkerend issue dat alleen maar erger zal gaan worden als er meer elektrische auto’s bij komen. Wat is hier voor de oplossing?

Moet iedereen zijn auto verplicht ergens anders neerzetten? Is dat überhaupt mogelijk? Wie het eerst komt, die het eerst maalt? Of moeten er gewoon een paar mensen worden ingehuurd die constant EV’s afwisselen aan de palen? We horen namelijk heel erg graag welke oplossing jij hebt voor dit probleem! De beste inzending krijgt een uur durende pasage (naar keuze) voorgelezen met de zalvende stem van @nicolasr!

