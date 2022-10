Verzekeren EV’s duurder dan met plofmotor

Het verzekeren van EV’s is duurder dan in vergelijking met een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.

Elektrisch rijden heeft vele financiële voordelen. Sommige zijn bepaald door Moedertje Staat. Voor een elektrische auto betaal je geen motorrijtuigenbelasting, er zijn geen accijnzen op de brandstoffen en je betaalt minder bijtelling. Diverse Groene Rakkers (aldus waarde @jaapiyo) probeerden nog lagere parkeertarieven door te voeren, maar dat gaat (voorlopig) nog niet gebeuren.

Kortom, elektrisch rijden is niet alleen beter voor het milieu, maar ook beter voor de portemonnee, als je tenminste een EV kunt betalen. Maar wat blijkt, er is een punt waarbij elektrische auto’s aanzienlijk duurder zijn. Dat is namelijk de verzekering.

EV’s verzekeren duurder

Het is niet de eerste keer dat we dit precaire onderwerp aansnijden. Destijds werd het bericht in twijfel getrokken door de de Franse verzekeraar AXA. Hun ‘objectieve test‘ was niet echt objectief en een demonstratie ‘Tesla bashen’ voor vergevorden. Maar dat neemt dus niet weg dat elektrische auto’s duurder zijn c.q. worden om te verzekeren, aldus CNBC.

In dit geval komt het nieuws niet uit de VS, maar uit China. Voordat we massaal in het toetsenbord kruipen, dat is relevanter dan je denkt. In China is de opkomst van de elektrische auto namelijk enorm. Er zijn een hoop startups die in korte tijd wél voor elkaar krijgen wat de traditionele fabrikanten niet lukt: aantallen maken.

Reden

Volgens CNBC zijn in China de autoverzekeringen voor elektrische auto’s een stuk hoger, zo’n 20 procent in vergelijking met een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. De reden is vrij simpel, de grondstoffen voor een elektrische auto zijn alsnog duurder. Deze onderdelen worden nog niet in een enorm hoge oplage gebouwd en zijn dus (nu nog) duurder.

Een ander punt is dat elektrische auto’s zorgen voor – daar is ‘ie weer – duurdere ongelukken! Elektrische auto’s zijn zwaarder dan een vergelijkbare auto meet conventionele aandrijving en richten simpelweg veel meer schade aan.

Meer lezen? Dit zijn de verkopen van EV’s tot nu toe!