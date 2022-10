Deze 11 EV’s kunnen het snelste laden!

We kijken naar de EV’s die het snelste laden!

Bij een elektrische auto zijn er net even wat andere dingen waar je op let voor aanschaf. Met name het laden is en blijft een dingetje. Uiteraard wil je zo weinig mogelijk laden en als het moet zo kort mogelijk. Lukt dat ook?

Snelste laden

Ja, de techniek ontwikkelt zich razendsnel. We hebben voor je een top 11 gemaakt met de auto’s die het snelste laden. We gingen uit van fabrieksopgaven, uiteraard. Maar we moeten er wel meteen een paar dingetjes bij aantekenen.

Snelladen is een momentopname



Ten eerste: laadsnelheden zeggen niet alles. De ene auto met een (pak m beet) 100 kW laadsnelheid laadt niet zo snel als de andere met 100 kW. Houdt er namelijk rekening mee dat het laden niet altijd even snel gaat. Van 20 tot 70% gaat relatief snel, maar die laatste 10% (van 90 naar 100) duren weer heel erg lang.

Laadpalen beperking

Daarnaast ben je heel erg afhankelijk van de laadpalen. Niet alle snelladers laden namelijk even snel. Dus ook al heb je een auto die tot 200 kW kan laden, als de laadpaal maximaal 100 kW doet, schiet het alsnog niet op

Eigenlijk is het net als met topsnelheid: het is voornamelijk een theoretische waarde (geworden). Ja, het geeft aan hoe capabel de auto is, maar de momenten dat je maximaal gebruik maakt van de maximum laadsnelheid is waarschijnlijk net zo beperkt.

Wel is het zo dat de laadpalen telkens sneller kunnen laden, dus ook al is 200 of 300 kW voor nu overkill, over een paar jaar kan het maar zo de standaard zijn.

Is het wel relevant?

Tenslotte is het – net als met topsnelheid – de vraag of je er gebruik van gaat maken. Een elektrische auto kun je namelijk prima thuis opladen. Sterker nog, dat is een beetje het ding met een EV. Je vertrekt altijd met een volle ’tank’ en vaak kun je ook op het werk laden (wij tegenwoordig ook). Er zullen dus zat mensen zijn die nooit een snellaadstation hoeven te bezoeken.

Dat gezegd hebben, deze 11 auto’s laden het snelst. Mocht je aanvullingen hebben, laat deze dan achter in de comments!

Audi e-tron

150 kW

Deze Audi is stiekem best een oud-gediende. Sterker nog, de e-tron is alweer vier jaar op de markt. De Audi e-tron stond al in 2018 in de showrooms. Als het gaat om actieradius, zijn er auto’s die beter scoren. Maar met een laadcapaciteit van 150 kW kun je altijd vrij snel weer wat kilometers erbij gooien.

Ford Mustang Mach-E

150 kW

Dit hoofd Ford stiekem erg slim gedaan. Ja, wij petrolheads denken aan het woord Mustang aan een dikke V8, maar ook aan een toffe auto. Van alle elektrische crossovers is de Ford Mustang Mach-E misschien ook we de leukst sturende (we weten het, een rare categorie). Als je de versie met achterwielaandrijving en het grote accupakket neemt, kun je ‘m van 10 naar 80% bijladen in minder dan 40 minuten.

Mercedes-Benz EQE350+ (V295)

170 kW

De Mercedes-Benz EQE is een soort Model S voor mensen met een voorliefde voor fraaie interieurs. De Mercedes-Benz is een verfrissende auto in zijn segment. Niet alleen door het bijzondere exterieurdesign, maar ook vanwege de keuze om er een comfortabele auto van te maken. Laat de AMG-pakketjes dan ook voor wat ze zijn. Volgens Mercedes kun je ‘m van 10 naar 100% laden een half uur.

BMW iX eDrive50

195 kW

De grote BMW iX is een hele moderne auto. Dat niet alleen, hij is enkel en alleen als EV ontworpen. Binnen tien minuutjes heb je er zo’n 145 km bij aan de snellader.

Mercedes-Benz EQS450+ (V297)

200 kW

De elektrische auto’s voor mensen die veel, heel veel reizen. Je kan de Mercedes-Benz EQS in een half uur van 10 naar 80% ladenen. Dat klinkt als een hele lange tijd, maat vergeet niet dat je dan een enorme 108 kWh-batterij aan het volgooien bent.

BMW i4 eDrive40

200 kW

Dat de BMW i4 hierin staat, is wel knap hoor. De auto is namelijk niet als pure EV ontwikkeld. Nu hoeft dat voor de laadsnelheid niet direct relevant te zijn, maar de meeste auto’s die goed scoren zijn als EV ontworpen. Anyway, de 200 kW laadsnelheid is mooi mee genomen. In tien minuten kun je er 170 km bijladen. Daarmee is deze BMW in principe (meer dan) volvoende als je hoofdzakelijk in Nederland rijdt.

Alle Tesla’s

250 kW

Tesla doet niet mee aan de 800V-gekte van Porsche en de Zuid-Koreanen. Ze weten alles te halen uit hun 400V-architectuur. De laadsnelheden van de Tesla-modellen is grofweg ongeveer gelijk. In een kwartiertje tijd kun je zo’n 300 km/u bijladen.

Porsche Taycan (en Audi e-tron GT)

270 kW

Eigenlijk is het wel knap, deze prestaties van Porsche. De Taycan is immers alweer een paar jaartjes op de markt, sinds 2019 alweer. Zeker in deze tijden van technologische ontwikkelingen is dat een enorm lange tijd. Voor de snelste mogelijke laadtijd moet je de reguliere Porsche Taycan hebben met de Performance Battery Plus van 83 kWh. Volgens Porsche kun je ‘m van 5 naar 80 procent laden in iets meer dan 20 minuten.

Lucid Air

300 kW

De Lucid Air is een Tesla-killer. Een van de manieren waarop ‘ie dat doet is door enorm snel te laden. Volgens zijn makers kan de Lucid Air sneller laden dan de Model S, zo’n 300 kW. In 20 minuten tijd kun je er zo’n 480 km bijladen. Dan zit je bijna op het niveau van een hele dikke S-Klasse AMG op benzine qua prestaties, laadtijd en range.

Kia EV6 (en Hyundai Ioniq 5)

350 kW

De Hyundai Ioniq 5 is in meerdere opzichten een briljante auto. Qua styling lijkt ‘ie alleen op de Lancia Delta uit de late jaren ’80 en dat is een compliment. Het is echter niet alleen een design-hoogstandje, ook qua laden ben je uitstekend met deze auto bediend. Natuurlijk, tanken gaat sneller en levert meer range op, maar het verschil wordt een stuk kleiner nu. Voor de Kia EV6 geldt hetzelfde, uiteraard.

Hyundai Ioniq 6

350 kW

De auto heeft zijn looks niet mee. Aan de voorzijde gaat het nog, maar die achterkant is nogal ‘meh’. Er moet een extreem voordeel zitten qua efficiency, want het ziet er eerlijk gezegd niet zo fraai uit. Qua snelladen zit je helemaal goed, want dit ding laadt bijzonder snel. Daarmee heb je in een kwartiertje tijd meer dan 300 km erbij ‘getankt’. Nog altijd is benzine sneller en is de range groter, maar het verschil is er nu bijna niet meer. Geef het nog een paar jaar en er zijn geen nadelen meer.

