Verstappen simulator kost evenveel als Porsche 718

Met de Verstappen simulator kun je niet alle aspecten van de Nederlander nadoen, maar wel in dezelfde auto stappen.

Het is het teken dat je vrijgezel bent of op een vreemde manier de overhand hebt in een relatie: de playseat. Als zo’n ding pontificaal in de woonkamer staat van je collega, dan weet je dat er weinig vrouwen over de vloer komen. Dat is dan ook de lacherige opmerking die we maken. En ja, ons kantoor heeft er ook een!

Maar… stiekem willen we allemaal er even mee spelen. Net zoals de Corvette van de buurman. Die vinden wij Nederlanders ordinair, maar eigenlijk willen we het liefste een rondje rijden. Enfin, even terug naar de playseat. Die heb je dus in allerlei soorten en maten.

Heel erg duur

Deze Red Bull RB18 Verstappen simulator is de duurste die we tot nu toe tegenkwamen. We zullen de prijs wel meteen verklappen: 120.000 dollar! Daar heb je in sommige landen een Porsche 911 voor. Hier in Nederland moet je het doen met een viercilinder 718 met niet al te veel opties. Relatief gezien is het ding dus goedkoop (de playseat, niet de Porsche).

Het is een product van Memento Exclusives. Zij hadden als visie dat mensen heel erg graag extreem veel geld willen uitgeven aan een playseat. Nu hebben mensen met heel erg geld, vaker wel dan geen vrouw/vriendin, dus het is een kleine markt waar ze op mikken.

Verstappen simulator in twee varianten

Bij Memento Exclusives is het Barry Gough die deze superluxe playseats creëert. Hij is een ex-Honda F1-medewerker. Daarnaast bouwde hij in 2022 en 2023 de showauto’s voor Alfa Romeo. Middels CAD-data heeft hij de RB18 playseat ontworpen en gebouwd. Hij weet dus hoe het moet.

Je kan kiezen uit twee versies. De goedkope instapper voor 90.000 dollar of de 120 mille kostende ‘Championship Edition’. Die heeft dan een voorvleugel. Tja, als je dan toch achterlijk veel geld gaat uitgeven aan een playseat, dan kun je het maar beter goed doen, toch? Sowieso, de legende wil dat je voor die 120K ook een keer per jaar aansprak kan doen op de gunsten van de wedstrijdleiding.

