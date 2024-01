EV-taxi’s (niet in Utrecht) moeten 90 minuten wachten VOORDAT ze kunnen laden

Maar wacht, EV-taxi’s zijn toch superieur? Wat is dit dan?

Elektrisch rijden is de toekomst, dames en heren! Dat is bij velen wel bekend, maar de hele overgang gaat nog niet van harte. Dat blijkt alleen vandaag al. Zo was de vooruitziende blik van het progressieve Utrecht niet vooruitziend genoeg, waardoor er nu een tekort is aan stroom in de Domstad. Ook zijn elektrische auto’s vreselijk duur om te ontwikkelen en produceren, waardoor Renault de volgende Clio nog eventjes een plofmotor geeft.

En nu zijn we aanbeland bij artikel nummertje drie. Het eveneens progressieve New York City (naar Amerikaanse maatstaven althans) heeft ook te kampen met te veel vooruitstrevende mensen en ondernemers die elektrisch zijn gaan rijden. Vanuit de gemeente NY werden Uber- en Lyft-ondernemers bedolven onder incentives om elektrisch te gaan rijden.

Niet voldoende stekkers voor EV-taxi’s

Net als in Utrecht realiseerde men vrij snel dat de infrastructuur niet berekend is op een groot aantal elektrische auto’s die constant stroom nodig hebben. Maar elektrische auto’s hebben toch een veel hoger rendement dan auto’s met een verbrandingsmotor? Ja, dat klopt helemaal, maar het probleem is dat de energiedichtheid – nog altijd – extreem slecht is in vergelijking met een druppel benzine, laat staan een druppel superieure diesel. Ergo: ondanks die enorme accu’s waardoor een EV extreem zwaar wordt, moet je constant dat ding aan de stekker hebben.

En het probleem in New York City is dat er simpelweg niet voldoende stekkers zijn. Ja, het aantal laadpalen groeit gestaag in The City That Never Sleeps, maar het valt in het net met de explosieve groei van elektrische auto’s. En veel van de EV’s worden gebruikt als taxi voor Uber en Lyft. Het resultaat? Ellenlange rijen bij de laadplaatsen. Via Twitter laat Giorgi Avaliani zien hoe dat issues eruit ziet:

Na het wachten weer wachten

Het probleem is nog best vreselijk. Niet alleen moet je namelijk 40-50 minuten wachten voordat je weer een beetje acceptabele range hebt. Nee, je moet eerst anderhalf uur wachten voordat je überhaupt kunt gaan laden! Het is ook niet zo dat je op zoek kan naar andere laadplaatsen, want die staan ook vol, veelal met EV-taxi’s. Oplossingen zijn er nog niet direct. In New York is het bijzonder lastig om thuis te laden, dus ben je aangewezen op laadstations en daarvan zijn er nu (nog) te weinig.

Nou, het elektrobashen is lekker begonnen! Links en rechts druppelen de berichten binnen dat elektrisch rijden helemaal niet zo zaligmakend is als we hadden gehoopt! Nu schetst voorgaande zin een bijzonder ongenuanceerd beeld. Dit zijn natuurlijk typische groeipijnen. In principe is het nooit verkeerd om te veel te investeren in infrastructuur. Maar ja, je moet je maar afvragen of je nu al wil instappen of toch liever wil wachten totdat je echt 600 km op een accu kan rijden en laden in 10 minuten gefixt is. Tot die tijd is het smoezen bedenken waarom het zo lekker is om te mogen wachten.

Via: InsideEVs

Imagecredit: Giorgi Avaliani via Twitter dat nu X heet.