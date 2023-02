Je EV laden in Utrecht is nu 2,5 (!) keer duurder dan in Rotterdam

Raar maar waar: het loont gewoon om vanuit Utrecht heen en weer te rijden naar Rotterdam om te gaan laden.

Als je gaat tanken kan het zomaar zijn dat je een tankstation langs de snelweg mijdt om zo een paar procent goedkoper uit te zijn. Je bent zuinige Hollander of je bent het niet. Bij het laden van je EV kun je echter te maken krijgen met verschillen van een andere orde…

Op veel plekken zijn de prijzen namelijk door het dak gegaan, maar niet overal. Dit zorgt voor hele scheve verhoudingen. Dat blijkt wel uit een overzicht van Laadpastop10.nl, die de actuele tarieven van de grote steden in kaart heeft gebracht.

Wat blijkt? Er zijn onderling enorme verschillen. Vooral Utrecht valt in negatieve zin op: daar betaal je €0,79 per kWh voor AC-laden. Ter vergelijking: snelladen bij Fastned kost je €0,72 per kWh.

Tot de dure steden horen ook Amsterdam, Arnhem, Amersfoort, Eindhoven, Zwolle en Leiden. Ze zitten wel op hetzelfde niveau qua prijs: in al deze steden ben je €0,67 per kWh kwijt (of €0,68 in het geval van Amsterdam).

Rotterdammerts en Hagenezen hebben geluk, want in die steden ben je momenteel verreweg het goedkoopst uit. In Den Haag kun je nog laden voor €0,33 per kWh en in Rotterdam voor €0,31 per kWh. Dat is dus maar de helft van wat je in alle steden hierboven kwijt bent.

Vooral het tarief in Utrecht staat in schril contrast met dat van 010. Daar ben je potverdorie 2,5 keer zo duur uit. Laadpastop10 heeft uitgerekend dat van Utrecht naar Rotterdam te rijden, daar laden én weer terug rijden goedkoper is dan laden in Utrecht zelf. Of nog beter: je zoekt gewoon de dichtstbijzijnde snellader op.

Foto: Volkswagen ID.3 aan de lader in Utrecht, gespot door @monza

Bron: Laadpastop10.nl nieuwsbrief