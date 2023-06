Waarom we steeds oudere taxi’s krijgen…

Er zijn telkens meer oudere taxi’s. Of in elk geval gaat de tijd vooruit, maar loopt de verkoop van taxi’s niet helemaal synchroon.

Misschien zal het je zijn opgevallen dat er zo weinig nieuwe taxi’s zijn. Als je ‘zo om je heen’ kijkt, lijken de meest recente taxi’s vaak toch een auto een paar jaar oud te zijn. Nu is om je heen kijken niet echt een wetenschappelijke manier om iets vast te stellen.

Gelukkig is er ook nog keiharde data. En daar vond Datadriven Automotive Professional Jasper Verweij een paar interessante dingen. Wat blijkt, op dit moment komen de meeste taxi’s uit 2019. Het is in de grafiek duidelijk te zien dat in vergelijking met de voorgaande en met name de uitgaande jaren het verschil enorm is.

Hoe komt dat eigenlijk? Was 2019 een speciaal jaar voor auto’s als de Mercedes-Benz E-Klasse of Skoda Superb? Eh, nee. Zoals wel vaker komen dit soort grote verschillen door een wijziging qua beleid van onze lieve overheid.

Steeds oudere taxi’s in ons land

Tot 31 december 2019 kon de BPM worden teruggegeven. Bij veel dieselauto’s – die taxibedrijven graag gebruiken – zit een flink bedrag aan BPM op. Dus tot januari 2020 kon die worden teruggevorderd, evenals de btw. Ideaal voor de ondernemer.

Uiteraard is er een reden waarom de overheid dit gedaan heeft. Het is de bedoeling dat taxi’s ook schoner worden. Het is in dat opzicht vreemd dat ze in Den Haag het nog zo lang mogelijk maakten om de BPM terug te vorderen.

De eigenaren van taxi’s waren niet dom en kochten simpelweg extra veel taxi’s in. Dus veel auto’s die eigenlijk pas in 2020, 2021 of 2022 aangeschaft zouden worden, zijn al in 2019 gekocht, want het scheelt simpelweg heel erg veel geld voor de ondernemer.

Heeft de maatregel dan geen goed effect gehad?

Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat nieuwe maatregel niet heeft geholpen, maar dat is tekort door de bocht. Want als je kijkt naar de nieuwe taxi’s, dan blijkt dat meer dan 80% nu elektrisch is.

Het scheelt natuurlijk per taxi, maar in veel gevallen is een elektrische taxi een stuk beter voor het milieu. Met name als je normaal gesproken veel stadsverkeer doet. Lage snelheden en veel accelereren. Dan is de diesel totaal niet efficiënt en een EV wel.

Dat niet alleen, je zit ook met de directe uitstoot die dan niet in de stad plaatsvindt. Ook komen er telkens betere EV’s die dienst kunnen doen als taxi. Er is simpelweg meer keuze en de acteiradius is beter dan enkele jaren geleden.

