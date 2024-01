Ja, lekker, duwen ze je eerst in een elektrische auto, kan het stroomnet van Utrecht het niet aan.

In de adoptiecurve van Rogers (marketing) heb je te maken met Innovators (mannen met rare brillen die vrijwillig een Renault Fluence gingen rijden), Early Adopters (mannen met bijtellingsallergie die een Model 3 gingen rijden) en de early majority: die mensen die nu overstappen op een EV. Die early adopters zijn verreweg het belangrijkste. Met hun mening (en dus koopgedrag) valt en staat het succes van het product.

Nou, we zijn allemaal verliefd op onze EV, dus is het allemaal hosanna. Althans, dat zou je denken. Maar links en rechts komen er toch wel nadelen om de hoek kijken. En ja, vandaag hebben we er weer eentje voor je. Een van de voordelen van een EV is dat je altijd met een volle accu kunt vertrekken. Aan het einde van de dag als je thuiskomt zet je ‘m aan de lader en kun je de accu tot het randje volladen, zodat je meteen begint met 300 km (of andere tegenvallende actieradius) échte range.

Utrecht kan elektrische auto’s nu al niet aan

Maar in Utrecht moet je maar hopen dat dat het geval is, want het stroomnet kan de EV’s nu al niet aan. Dat meldt RTL Nieuws. Dat is wel een beetje ironisch, want Utrecht is een groen bolwerk waar vooruitgang hoog in het vaandel staat. Helaas hadden ze in Utrecht er ook geen rekening mee gehouden dat al die EV’s stroom nodig hebben. Het stroomnet wordt nu al dusdanig overbelast, dat er maatregelen nodig zijn. Eentje daarvan is om de publieke laadpalen af te knijpen. Ja, nu al.

Dat komt doordat de hele goegemeente over aan het stappen is op duurzame energie. Dus niet meer koken op gas, maar inductie. Of wat te denken van het gebruik van warmtepompen. En natuurlijk de omarming van EV’s. Het vreet allemaal stroom en daar is de infrastructuur dus bij lange na niet op voorbereid. De vraag stijgt veel sneller dan dat er capaciteit bij kan komen.

Stroomtekort

En over bouwen gesproken, het stroomtekort zorgt er ook voor dat er geen huizen bijgebouwd kunnen worden. Projectontwikkelaars zitten met het handen in het haar, omdat ze in Utrecht wel kunnen bouwen, maar géén stroom kunnen krijgen. Dus moeten ze elders hun heil zoeken want je schijnt dus echt aansluiting op het stroomnet nodig te hebben.

De gemeente Utrecht moet het nu oplossen. En omdat het politici zijn, doen ze wat ze altijd doen: ze gaan de auto keihard aanpakken. In dit geval de elektrische auto, dus. De laadpalen worden tussen 16:00 en 20:00 begrensd qua capaciteit. Dan is de stroomvraag heel erg groot en ja, dat moet niet in een autoaccu gaan natuurlijk.

Schaarste zal alleen maar erger worden

Uiteraard wijst de verantwoordelijke wethouder naar de hoge heren in Den Haag, dat ze er maar eens wat aan moeten doen. Tot die tijd moet je dus serieus gaan nadenken of je in Utrecht met een elektrische auto wil rijden, want laden is dus beperkt mogelijk (of heel erg duur).

Volgens de verantwoordelijke wethouder zal de schaarste voor stroom in Utrecht de komende jaren aanhouden. We zijn benieuwd hoe de consument hierop reageert als er een nieuwe auto aangeschaft moet worden, want het is niet bepaald reclame, maar juist een reden om toch nog even een keer een auto te kiezen die het altijd doet.

Fotocredits: LaFerrari in Utrecht aan het laden door @teerdz via Autoblog Spots.