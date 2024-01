De volgende Clio kun je in Utrecht gebruiken

Wellicht dat Renault de volgende Clio ook in Utrecht wil verkopen, want een laadpaal is niet noodzakelijk!!

Vanuit de EU en diverse landen is het binnenkort niet meer toegestaan om auto’s met een verbrandingsmotor te verkopen. Dus moet iedereen over op elektrische auto’s en het liefst zo snel mogelijk. In veel gevallen zien we dus dat bij veel auto’s de opvolger eventjes wordt uitgesteld en dat dat dan een EV wordt. Denk aan de Volvo EX90 (feitelijk de opvolger van de XC90) en de Porsche Macan (waarvan de EV overmorgen komt).

Maar een heel opmerkelijke keuze wordt gemaakt door Renault. De volgende Clio zal namelijk NIET elektrisch zijn. Dat is een boude keuze en wel om meerdere redenen. Ten eerste is het huidige model van de Renault Clio nog vrij vers. De huidige generatie (de ‘BF’ voor kenners) is er sinds 2019 en kreeg in 2023 een facelift. Dus in principe zou de Clio er nog wel een paar jaar tegenaan moeten kunnen, maar volgens Autocar staat een opvolger al in de steigers. Niet alleen de snelle komst van de Clio is bijzonder, diens aandrijflijn is dat ook: de volgende generatie Clio wordt namelijk GEEN elektrische auto!

Betaalbaar

Dat komt omdat Renault de auto betaalbaar wil houden en dat is vrij lastig als het een elektrische auto is. Die zijn – vooralsnog – duurder om te bouwen en te ontwikkelen. In eerste instantie heeft Renault het midden en hogere segment vernieuwd en geëlektrificeerd. Denk aan de Austral, Espace, Mégane, Rafale en Scenic. Nu is het de beurt aan de betaalbaardere auto’s, als Renault product-honcho Bruno Vanel.

Ze hebben in eerste instantie de grotere auto’s vernieuwd omdat daar grotere marges op zitten en omdat ze populair zijn. Renault onderschrijft echter ook het belang van het B-segment, aldus Vanel. Dat lijkt een open deur, maar vergeet niet dat Ford gewoon de stekker uit de Fiesta heeft getrokken. Renault daarentegen heeft een compleet arsenaal aan modellen in de planning voor het B-segment.

Volgende Clio alleen hybride

Eentje daarvan is de volgende Renault Clio, die dus bewust niet elektrische wordt. Renault wil uiteindelijk wel een elektrisch merk worden, maar dat doen ze stap voor stap met hybrides als een tussenoplossing. Wellicht dat ze bij de ontwikkeling al dachten aan de gemeente Utrecht. De volgende Clio maakt gebruik van atmosferische viercilinders in combinatie met een elektrische motor én starter-generator. Alle elektrische assistentie die je je maar kan wensen om te zorgen dat de verbrandingsmotor niet altijd hoeft te werken.

Is er dan ook slecht nieuws? Nou ja, het is maar hoe erg je elektrische aandrijving haat. De volgende Clio zal namelijk altijd een hybride zijn, en versie met enkel en alleen een plofmotor zal er niet komen, ondanks dat de Euro7-emissieeisen uiteindelijk toch ietsje zijn afgezwakt.

Kerstbomen

Dit zal wel betekenen dat de Clio ietsje duurder wordt. Renault-baas Luca de Meo liet zich daar onlangs nog negatief over uit. Voor autofabrikanten is er nauwelijks geld te verdienen aan A- en B-segment-auto’s ‘omdat ze opgetuigd moeten worden als kerstbomen’. Vanuit de EU zijn er tamelijk bizarre en dure maatregelen verplicht om een auto te kunnen verkopen. Of het dan gaat om een enorme SUV of dus een kleine hatchback: dat maakt niets uit.

Overigens hoeft Renault niet bang te zijn dat het klan ten misloopt omdat de volgende Clio niet elektrisch is. Renault heeft namelijk drie compacte auto’s in de planning staan: de R4, R5 en Twingo zullen allemaal EV-only zijn. Dus een hybride Clio lijkt daar uitstekend bij aan te sluiten.