Dit is de chicste C63 AMG van Utrecht

We hebben de chicste C63 AMG van Utrecht gevonden!

De Mercedes-Benz C63 is een hele toffe auto en het huidige model is sneller en dikker dan ooit. Het enige probleem is dat ‘ie wellicht een beetje braaf is geworden. Ja, het uiterlijk is heel erg dik, maar je hebt nu een viercilinder met elektromotor.

Heel erg slim om die viercilinder te leveren, want zo heeft niemand het over de standaard vierwielaandrijving. Dat was vroeger niet eens leverbaar op een echte AMG. De C43 AMG (een soort Light model) heeft het dan wel altijd, maar voor de hooligans had de C63 altijd RWD. En nu dus niet meer.

Chicste Mercedes C63 uit Utrecht (en omstreken)

Meer dan ooit zijn er voldoende reden om te kijken naar oude C63’s. Maar als je gaat zoeken naar een vorige generatie (W205), kun je dan niet beter nóg een generatie terug gaan (W204)? Want in plaats van een 4.0 V8 met twee turbo’s, heeft de originele C63 die heerlijke 6.2 liter V8.

Niet geheel ontoevallig vonden wij in Utrecht de chicste C63 AMG die wij ons konden voorstellen. En dat is bijzonder. Want in Utrecht zie je heel erg vaak AMG’s voorbij komen, maar die zijn zelden chic. Vaak gaat men dan voor een A45 AMG met scheetjes, bij voorkeur met lichte rolschade en een teruggedraaide teller.

Deze C63 is het andere kant van het spectrum. Zo is de auto he-le-maal origineel. Geen W206-panamericana-grille erin, geen zwarte nep-AMG GT wielen of knakige Maxton-Design plastic-fantastic tupperware erop. Gewoon decent dik, zoals het hoort. En check het interieur: dat is bekleed met lichtbeige leder. Kijk, Damen und Herren, zó kan een C63 er dus ook uit zien.

Model van NA de facelift

Het is ook nog eens een model van ná de facelift, de Modelpflege (wat is dat Duits een heerlijk taaltje, hè?). Die zien er nog fraaier uit dan het eerste model. Sterker nog, het lijkt erop dat die facelift-modellen klassiekers gaan worden, ook aan de prijzen te zien, want goedkoop zijn ze niet.

Dat is in dit geval ook niet zo, want de verkoper wil er echt heel erg graag 36.950 euro voor hebben. Nu is het een exemplaar uit 2011 (relatief recent) en heeft ‘ie slechts 120.000 km gelopen.

Dus ja, je vindt C63’s ook onder de 30 mille, maar dat zijn allemaal minder fraaie pre-faceliftmodellen met meer kilometers. Kortom, dit is de ideale auto voor cilinderinhoudfetisjisten met goede smaak. Interesse? De advertentie op Marktplaats kun je hier bekijken!

Zo klinkt die heerlijke V8 en zo rookt @wouter een setje achterbanden op:

En check hier in ons C63 aankoopadvies waar je op moet letten als je er eentje wil aanschaffen:

Meer lezen? Dit zijn alle gave C-klasse AMG’s op een rij!