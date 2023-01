EV’s niet meer welkom aan boord bij Noorse rederij

Jazeker, een rederij uit hét EV-land gaat als eerste elektrische auto’s weren.

Zoals bekend is een elektrische auto knap lastig te blussen als de accu eenmaal vlam heeft gevat. Dat is op de weg al een probleem, maar zeker als de auto in kwestie op een boot staat. Dit was mogelijk de reden dat de Felicity Ace met bijna 4.000 auto’s de Titanic achterna ging.

De werkelijke oorzaak van de brand op de Felicity Ace zal misschien nooit boven water komen, maar het zet wel aan het denken. Wat als een elektrische auto op een boot in de hens vliegt? Dan heb je een serieus probleem.

Dat is ook wat de Noorse rederij Havila Kystruten heeft geconcludeerd. Zij lieten een risicoanalyse uitvoeren en kwamen tot de conclusie dat ze een elektrische auto nooit zouden kunnen blussen aan boord.

De rederij heeft daarom een rigoureuze maatregel genomen: elektrische auto’s worden voortaan geweerd van hun schepen. Dat geldt niet alleen voor batterij-elektrische auto’s maar ook voor hybrides en waterstofauto’s.

We moeten er wel bij zeggen dat het voor Havila Kystruten een redelijk makkelijke keuze is om te maken. Het transporteren van auto’s is namelijk niet hun core business. Ze varen met cruiseschepen langs de Noorse kust, waarbij ze ook een beperkt aantal auto’s meenemen. Dat zullen voortaan dus geen EV’s meer zijn.

Hoewel er in Noorwegen meer EV’s rondrijden dan in enig ander land, is dit niet een beslissing die meteen heel veel impact geeft. De rederij gooit echter wél weer olie op het vuur in de discussie over het transporteren van EV’s. Wie weet gaan er nog meer rederijen hun voorbeeld volgen.

Foto credit: razæc & Felix Seifert/Trondheim Havn