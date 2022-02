Duizenden VW’s + honderden Porsches en Bentleys stuurloos

Da’s niet handig voor die duizende VW’s. En we bedoelen niet dat er geen stuurwiel in zit.

Niet alleen wij Nederlanders hebben een paar eilanden geconfesqueerd voor eigen belang een paar honderd jaar geleden. Ook Portugal kon er wat van. Net als met Holland vonden ze het wel leuk om deze een tijdje te ‘bewaren’. In het geval van de Azoren ligt het iets anders, deze waren onbewoond en lagen relatief dicht bij Portugal (alsnog meer dan 1.000 km).

Enfin, tot zover de geschiedenis van de eilandengroep in de Atlantische Oceaan. In de buurt van de Azoren is er namelijk iets verschrikkelijks gebeurd. Zeker voor mensen die veel van veel auto’s houden. Er is namelijk op dit moment een ramp aanstaande met een groot vrachtschip.

Duizenden VW’s

Het gaat om de Felicity Ace. Deze was op weg van Emden (Duitsland) naar Davisville (bij Rhode Island). Het grote vrachtschip vatte vlam, de reden daarvan is nog onbekend. Op basis van de enorme brand is besloten alle bemanning van het schip te evacueren. Daardoor is het schip nu stuurloos. Het schijnt nu bij de kust van de Azoren rond te dobberen.

De inhoud van het schip is, eh, prijzig. Er zijn namelijk precies 189 Bentley’s aan boord. Dat niet alleen, er zijn ook 1.100 Porsches aan boord van de Felicity Ace. Oh, en ondanks dat het niet zo prestigieus is, het aantal Volkswagens is ook niet misselijk. Dat zijn er namelijk 4.000!

Sleepboot

Op het moment is men op zoek naar een sleepboot. Omdat de Felicity een enorm vrachtschip is en er op de Azoren geen gigantische havens zijn, moet het schip ergens anders naartoe vervoerd worden. Wie de boot moet geen slepen en waarnaartoe is echter nog onduidelijk.

Ook is het onduidelijk wat er nu precies gebeurd is met het schip. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wat de huidige status van de auto is, weet men ook niet precies. De duizenden VW’s plus de exclusieve inhoud op het schip worden dus nog niet ‘als verloren’ beschouwd.

Via: nu.nl.

Met dank aan iedereen voor de tip!