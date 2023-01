Je kilometervergoeding zou eigenlijk €0,31 moeten zijn

Tien cent per kilometer meer dan nu het geval is met de kilometervergoeding in 2023.

Hoera, na 17 jaar is de kilometervoeging door de Rijksoverheid eindelijk bijgesteld. Sinds 1 januari ligt de onbelaste kilometervergoeding op €0,21 per kilometer. Dat was jarenlang €0,19 en kwam totaal niet overheen met de daadwerkelijke reiskosten. Die paar cent per kilometer scheelt op maandelijkse basis weer een paar euro’s, maar komt eigenlijk nog steeds niet in de buurt van de realiteit. Vinden ze bij Vereniging Zakelijke Rijders.

De organisatie publiceert ieder jaar normbedragen voor een reële kilometervergoeding als je met een privéauto zakelijke kilometers maakt. In 2023 moet dit voor een middenklasse auto minimaal €0,31 per kilometer zijn, aldus VZR. Tien cent meer dan nu het geval is dus.

Voor deze berekening is gekeken naar autoprijzen, reparatie- en onderhoudskosten, brandstofprijzen en de inflatie. Zelfs met een auto uit het A-segment is het volgens VZR niet rendabel om te rijden naar je werk met €0,21 per kilometer, dat zou in dat geval €0,24 moeten zijn.

Hoe duurder de auto, hoe duurder het is om te rijden naar de zaak. Klinkt logisch, maar VZR brengt het ook in beeld. Volgens de organisatie zou de gemiddelde kilometerkostprijs op € 0,46 moeten uitkomen als een auto € 40.000 of meer heeft gekost zoals bijvoorbeeld een jong gebruikte BMW 5 Serie.

Je werkgever lief aankijken voor een hogere vergoeding zal waarschijnlijk niet werken. Als babbelen over een mobiliteitsbudget of een leaseauto ook niet helpt kun je altijd naar je eigen situatie kijken. Een voordelige daily driver rijden is nog altijd de goedkoopste oplossing. Maar misschien interesseert de reiskosten je niet zo veel en kies je comfort in een duurdere auto boven het onbelaste kilometervergoeding plaatje.