EV’s helemaal niet duurzaam vanwege het hoge gewicht

Denk je net zo goed bezig te zijn om de planeet te redden met je Mercedes-Benz EQS SUV, blijk je helemaal verkeerd bezig te zijn. EV’s zijn helemaal niet duurzaam.

Elektrische auto’s zijn de toekomst. Of beter gezegd, ze zijn er al. Ten opzichte van de auto met de traditionele verbrandingsmotor zijn er enorm veel voordelen. Maar het is niet allemaal hosanna.

Elektrische auto’s hebben namelijk helaas een accu en zoals iedereen weet, zijn dat ondingen. Ze zijn groot, degraderen vrij snel en hebben een lage energiedichtheid. Je hebt dus een enorme accu nodig om een beetje acteiradius te hebben.

Bij Stellantis zijn ze er een beetje klaar mee. Dat laat Ned Curic weten. Dat is de CTO van het concern, dus hij heeft er wel een beetje verstand van:

Het is frustrerend om te zien hoe zwaar auto’s zijn geworden. Het is niet goed voor het milieu, het is niet goed voor de grondstoffen en het is niet goed voor de efficiency. Als we écht om duurzaamheid geven, dan móet het gewicht naar beneden. ‘We’ zeggen wel dat we de planeet beter willen achterlaten, maar als industrie maken we auto’s alsnog veel te zwaar.

Ted Nuric, vindt EV’s helemaal niet duurzaam.