Zou jij een zeldzame supercar gaan chiptunen?

Dat klinkt erg oneerbiedig. Een zeldzame supercar chiptunen voor nog meer vermogen.

In principe is het zo dat van een beetje tuning je auto al heel erg snel beter wordt. Vanuit de fabriek wordt een auto tegen een prijs gebouwd en moet de auto heel veel mensen aanspreken. Dus met een setje wielen, veren en dempers kun je al een heel verschil maken. En uiteraard kun je de motor ook nog even aanpakken.

Maar zou dat ook doen bij echte supercar? Dat vroegen wij ons namelijk af bij het zien van de McLaren 765LT van Novitec. De 765LT is de speciale extra lichte en extra sterke variant van de McLaren 720S. Dus die is al op en hoop punten verbeterd. Dat niet alleen, bij een supercar is er vaak minder sprak van een compromis, daar de prijs erg hoog is.

Plasje

Toch weerhield het de Duitse tuner er niet van om er een plasje over te doen. Nu moeten we eerlijk bekennen dat ze een heel erg subtiel plasje erover doen. Ze hebben niet een kilo asperges gegeten, zeg maar.

Er is een nieuwe splitter en voorklep. Uiteraard allemaal van carbon. Dat geldt ook voor ruimte waar de koplampen in zitten. Dat is normaal gesproken van plastic, maar nu van carbon. Ook de hood-scoop is nu van koolstofvezel.

De wielen van deze McLaren zijn gesmeed en komen bij Vossen vandaan, zoals bijna alle wielen van Novitec-projecten. DVoor meten ze 20 inch en achter zijn ze zelfs 21 inch. De kleur van de auto, een soort legergroen met Papaya-oranje details, is het werk van Fostla, dat de auto voorzag van een andere wrap.

Maar dan het meest opmerkelijke: de motor is ook aangepakt, zij het subtiel. Geen nieuwe turbo’s, maar een aanpassing van de ECU. of beter gezegd, het betreft een bypass-module. Daarmee kan Novitec de ontsteking, injectie en turbodruk aanpassen.

Zou jij een zeldzame supercar tunen?

In combinatie met de Inconel-sportuitlaat resulteert dat in een maximum vermogen van 843 pk (bij 7.000 toeren) en een maximaal draaimoment van 898 Nm (bij 6.300 toeren).

Wat het doet met de prestaties, vermeldt Novitec niet. Ja, hij gaat er harder, ongetwijfeld. Maar wij vragen ons af: zou jij een zeldzame supercar als deze gaan chiptunen. Want dat is feitelijk wat je doet, nietwaar?

McLaren doet zijn uiterste best om de ultieme rijdersauto te maken op basis van iets dat al een heel erg goed supercar is. Wouter heeft de 720S enkele keren gereden en we hebben ‘m nooit horen zeggen: “Ja, deze auto heeft meer vermogen en koppel nodig.” En dat zegt hij eigenlijk wel over elke andere auto waar hij in heeft gezeten.