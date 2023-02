Grote actieradius niet duurzaam bij EV’s

Grote duurzaamheidszorgen bij Mazda. Die denken dat een grote actieradius bij EV’s niet duurzaam is.

Het zal jullie vast wel zijn opgevallen dat er de laatste tijd nogal wat berichten komen van CEO’s en belanghebbenden in de autobranche. Die doen dan uitspraken over de toekomst van de automobiel. En het mooie is, toevallig strookt die mening exact met hun huidige modelgamma. Neem Toyota bijvoorbeeld. Die zien niet echt een toekomst in enkel elektrisch rijden. Dat zie je ook aan hun gamma: ze hebben ook niet echt veel in de aanbieding (ja, de Toyota BZ4X). Elon Musk noemde waterstof ‘geestverbijsterend dom’ (mind boggingly stupid). En Tesla heeft dus alleen elektrische auto’s in het gamma.

So far so good en helemaal te verwachten. Maar we hebben er vandaag eentje van Mazda voor je. De uitspraak grenst namelijk helemaal aan het hilarische. Het is niet alsof de CEO van Mazda binnenkort gaat spelen met zijn fluit, maar we moesten wel lachen. Het gaat overigens niet om de grote baas van Mazda, maar van Mazda US, Jeffrey Guyton. Aan Green Car Reports laat hij een paar opvallende dingen weten.

Grote actieradius niet duurzaam

Volgens hem moeten mensen een beetje gaan omdenken en opnieuw met een auto leren omgaan. We zijn teveel gewend geraakt aan auto’s met een enorm bereik waarmee je overal naartoe kan gaan, maar in een groot gedeelte van de gevallen rijdt je relatief kleine stukjes. De markt schreeuwt om EV’s die 500 km of meer halen op een lading, maar dat is – en hier komt het- helemaal niet goed voor het milieu! Juist, een grote actieradius is niet duurzaam bij een EV.

Nu is het echt heel erg makkelijk om dit te stellen. Want Mazda heeft op dit moment slechts één EV in het gamma. Dat is de Mazda MX-30 en die auto heeft geen denderende actieradius.

Het bijzondere is, Jeffrey Guyton denkt dat dat de toekomst is. Hij voorziet dat accu’s kleiner en lichter gaan worden. Volgens hem moeten er heel veel meer laadmogelijkheden komen zodat je overal kort en snel kan laden.

Betoog keihard cancellen

Nu kunnen we zijn betoog makkelijk teniet doen door hem meteen keihard te cancellen op basis dat hij voor eigen parochie preekt. Maar heeft hij niet ergens een punt? Auto’s met een fatsoenlijke actieradius zijn zonder uitzondering extreem zwaar.

Voor die laatste paar 100 km extra actieradius ben je honderden kilogrammen aan het mee torsen. Een liter benzine is ongeveer 0,70 kilogram, een liter diesel om en nabij de 0,82 kilogram. De energiedichtheid van een accu is dramatisch, dus als je een beetje range van 500 km wil, ben je zo honderden kilo’s kwijt. Zeker omdat iedereen een ook nog eens een efficiënte SUV wil.

Kortom, heeft Mazda hier een punt? En wat heeft eigenlijk de voorkeur: snel laden maar wel vaker? Of wil je de EV net zo kunnen inzetten als een benzine- of dieselwagen? Laat het weten, in de comments!

