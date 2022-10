EV’s import en export 2022 tot nu toe

Wat komt er binnen? Wat gaat het land uit? De EV import en export 2022 cijfers!

Het interessante aan de import- en exportcijfers vind ik het altijd dat je het om je heen ziet gebeuren. Vaak heb je de cijfers niet eens nodig om te weten wat er is verdwenen uit het Nederlandse wagenpark. In het geval van elektrische auto’s heeft het vaak met fiscale voordeeltjes te maken. Verdwijnen deze, dan is het ook niet meer interessant om een dergelijke auto te rijden. En dan gaan ze hup, het land uit.

Het is aan het kabinet om daar een goede oplossing voor te verzinnen, want al jaren speelt dit issue en is het door meerdere kamerleden aan de kaak gesteld. Het romantische idee was altijd dat gebruikte elektrische auto’s op de occasionmarkt terecht kwamen nadat bijvoorbeeld de leaserijder na vijf jaar afscheid nam van het ding. De praktijk is echter dat een flink deel van die EV’s de grens overgaan.

In dit artikel pakken we aan de hand van cijfers van VWE Automotive de actuele situatie erbij. Wat komt er het land in qua EV’s? En wat verdwijnt over de grens? Dit zijn De EV import en export cijfers van januari tot en met augustus 2022.

Export

In 2021 was de Tesla Model S de meest geëxporteerde elektrische auto in de eerste drie kwartalen. Ook dit jaar zwaait dit model met de export-scepter. Sowieso is het merk goed vertegenwoordigd. Ook de Model X en de Model 3 zien we terug in het lijstje. Er gaan dus een hoop Tesla’s de grens over. Verder laat de top 10 zien dat de Nissan Leaf met pensioen mag, wat Nederlanders betreft. Daarnaast zijn er kapers op de kust voor relatief jonge EV’s, zoals de Skoda Enyaq iV. Het volledige exportoverzicht zie je hieronder.



Merk + Model export jan t/m aug 2022 1 Tesla Model S 625 2 Nissan Leaf 333 3 Tesla Model X 265 4 Tesla Model 3 184 5 Kia e-Niro 178 6 Volkswagen e-Golf 170 7 Skoda Enyaq iV 137 8 Hyundai IONIQ 132 9 BMW i3 127 10 Jaguar I-PACE 86

Bron: VWE Automotive

Import

Goed, dat is dat ons land verlaat. Maar wat komt er zoal binnen? Ook die cijfers hebben we voor je. Een flink aantal Renault ZOE’s hebben de weg naar ons land gevonden. In de periode januari tot en met augustus 2022 kwamen er 1.220 naar Nederland. Het is sowieso gezellig met de Fransen, op plek twee en drie staan de Peugeot e-2008 en e-208. We hadden het er al even over dat de Model 3 in het lijstje van de export staat, maar de elektrische auto komt ook voor in het importlijstje. Er worden er meer geïmporteerd dan geëxporteerd. Idem dito voor de Skoda Enyaq iV. Het volledige overzicht hieronder.



Merk + Model export jan t/m aug 2022 1 Renault Zoe 1220 2 Peugeot e-2008 833 3 Peugeot e-208 820 4 Volkswagen e-Up! 784 5 Volkswagen ID.3 760 6 Tesla Model 3 649 7 Hyundai Kona 587 8 Skoda Enyaq iV 492 9 Audi e-tron 491 10 Volkswagen ID.4 485

Bron: VWE Automotive