Audi RS Q3 Edition 10 betekent nog steeds opties krassen

Feest! De Audi RS Q3 bestaat 10 jaar en dat viert het merk met de Edition 10.

Liefhebbers van lekker sturen zullen wellicht niet heel hard lopen voor de Audi RS Q3. Als je mag kiezen uit alle RS-producten zal het me niets verbazen als dit model helemaal onderaan de lijst bungelt. Ja, je hebt de glorieuze 2.5-liter TFSI vijfcilinder benzinemotor. Echter in de verpakking van een sportieve crossover. Diezelfde motor in de TT-RS en RS3 levert leuker stuurwerk op. Echter als gezinswagen is dit wel weer een briljante keuze.

De eerste Audi RS Q3 werd tien jaar geleden voorgesteld en dat feit viert het merk met de komst van de Edition 10. Een speciale uitvoering waarvan er slechts 555 wereldwijd gemaakt gaan worden. Je moet een kenner tegen het lijf lopen die weet dat jij toevallig een gelimiteerde RS Q3 hebt, want een legendarisch model is het niet echt nee. Audi heeft toch een poging gedaan om er wat unieks van te maken.

Speciale editie, toch opties aanvinken

De speciale uitvoering komt in de kleur Chronos Gray metallic, beschikt over 21-inch wielen en heeft de RS kuipstoelen. Het merk heeft gekozen voor jet black details rondom om het geheel af te maken. Je zou verwachten dat zo’n gelimiteerde variant fully loaded zou zijn. Niets is minder waar.

Audi zou Audi niet zijn als je toch geen opties kon aanvinken. Bijvoorbeeld de optionele carbon keramische remmen voor. Die komen dan wel weer standaard met de Anthracite Gray remklauwen. Audi maakt ze, uiteraard tegen bijbetaling, blauw of rood mocht je dat willen. Ook de RS sportuitlaat is nog altijd een optie en vereist een bijbetaling.

Het is dan ook niet zo dat de Audi RS Q3 Edition 10 een peperduur exclusief model is. In Duitsland bedraagt de meerprijs 5.990 euro ten opzichte van een reguliere RS Q3. Kan je voor dat geld toch zeggen dat je in een auto rijdt waar er maar 555 van bestaan. Ik sluit niet uit dat er een teleurstelling volgt met je gesprekspartner als je vervolgens zegt dat het om een dikke Q3 gaat.

400 pk

Het echte feest is niet deze editie, maar wat er zich onder de kap begeeft. Dat is de welbekende turbo vijfcilinder, goed voor 400 pk en 480 Nm koppel. Een vermogensupgrade van 17 procent in vergelijking met de eerste generatie RS Q3, waar het dus allemaal mee begon. 0-100 km/u is gedaan in 4,5 seconden. De topsnelheid ligt op 250 km/u, of optioneel 280 km/u als je extra pecunia’s overmaakt naar Audi.