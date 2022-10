Top 15: verkopen EV’s 2022 tot nu toe

Winnaars en verliezers. Dit zijn de EV’s die het goed doen qua verkopen in 2022.

De nieuwe nummer één heeft meer verkopen in vergelijking met de nummer één van verleden jaar. Want net als verleden jaar zetten we met deez EV 10 Daagse de verkopen weer op een rijtje. De cijfers zijn afkomstig van VWE Automotive en weerspiegelen de verkopen van januari 2022 tot en met augustus 2022.

De nummer twee van het lijstje van vorig jaar staat nu op één: de geliefde Skoda Enyaq iV. De praktische elektrische auto heeft een grote schare fans onder EV-rijdend Nederland. Het overgrote deel is natuurlijk een leaseauto. En de keuze is begrijpelijk. Lekker veel ruimte, genoeg zaken aan boord en moderne looks. Dat je er zoveel ziet rijden in Nederland maakt dat je er eigenlijk niet meer naar omkijkt. Het design bleek echter behoorlijk vooruitstrevend voor Skoda toen de EV op de markt kwam.

#1

Van de Skoda Enyaq iV zijn er tot en met augustus 2022 in totaal 3.672 exemplaren verkocht. Verleden jaar stond deze elektrische auto dus op de tweede plaats met 3.602 verkopen. Op één zag je vorig jaar de Kia e-Niro met 3.650 verkopen. Helemaal eerlijk was die plek overigens niet, want de hybride verkopen werden ook deels meegenomen in die cijfers. Dus eigenlijk deed en doet de Skoda het gewoon beter als zijnde elektrische auto.

Kia EV6 vs Hyundai IONIQ

Op de tweede en derde plek staan de Peugeot e-208 en de Kia EV6. Laatstgenoemde is ook een favoriet onder het leasevolk. Men kiest toch liever voor de Kia dan de Hyundai IONIQ 5. De technische evenknie van de Kia.

De Hyundai zien we wel terug in het lijstje, namelijk op de negende plaats. Kia verkocht 2.122 exemplaren van de EV6 tot en met augustus 2022 en Hyundai 1.166 stuks van de IONIQ 5.

Nieuwkomers

Zijn er ook nieuwkomers vraagt u? Ja, we hebben het er eigenlijk al over gehad. De EV6 stond vorig jaar niet in het lijstje. Andere nieuwkomers zijn de volledig elektrische Fiat 500, Citroën Ë-C4, Cupra Born, Audi Q4 e-tron en de Hyundai IONIQ 5. Kortom, meer dan de helft is nieuw.

Daarmee zien we ook een aantal EV’s niet terug in het lijstje. Dit jaar ontbreken vooralsnog de Ford Mustang Mach-E, Renault ZOE, Mercedes EQA, MG ZS, Tesla Model 3 en de Volkswagen ID.3.

Het volledige lijstje is hieronder te bewonderen. Met dank aan VWE Automotive voor het verstrekken van de cijfers.

Best verkochte EV’s van 2022 tot nu toe (jan t/m aug 2022)