Autoverzekeringen EV in Nederland: alles dat je moet weten!

Hoe zit het eigenlijk met de autoverzekering voor je EV in Nederland, zijn ze echt duurder? Team Autoblog ging op onderzoek uit!

Elektrische auto’s en hun verzekeringen. Het komt de laatste tijd geregeld voorbij. Links en rechts komen er berichten naar buiten dat ze aanzienlijk duurder zijn om te verzekeren. Dat is gevoelsmatig een beetje onlogisch. Elektrische auto’s zijn namelijk op veel vlakken (aanzienlijk) goedkoper dan een auto met verbrandingsmotor. Denk aan motorrijtuigenbelasting, laden en bijtelling. Maar wat blijkt: de verzekering is aanzienlijk hoger.

Daar hebben we dus al een paar keer over geschreven. Uiteraard vermelden we altijd trouw de bron erbij. In de laatste gevallen betrof het een Zwitserse, Amerikaanse en Chinese bronnen. Dat maakt de stelling overigens niet minder waar, maar er dient wel meer nuance geplaatst te worden.

Omdat het de EV 10 Daagse is, zaten we op de redactie te denken: hoe is deze situatie eigenlijk in Nederland? Daar waren wij – en hopelijk jullie ook – heel erg benieuwd naar. Daarom spraken wij met Evert-Jeen van der Meer. Hij is de Industry Director Mobility van risico-adviseur Aon. Tijdens dat gesprek konden wij de nodige informatie vergaren omtrent EV autoverzekeringen in Nederland en zag Wouter zijn kans schoon om alle gevulde koeken opeten.

Gewenningsperiode

Omdat we midden in een transitie zitten, moeten we even wennen. Een elektrische auto rijdt in sommige gevallen compleet anders dan eentje met verbrandingsmotor. Zo is er praktisch nooit een handbak. Daarbij is het koppel direct beschikbaar bij 0 toeren. Je geeft gas en de auto gaat katapulteert voorwaarts. En ondanks dat een elektrische auto daarna relatief gezien trager wordt (het vermogen neemt namelijk af naarmate de toeren toenemen), is de schade al geleden. Het zijn juist de momenten dat je even kort veel gas geeft om bijvoorbeeld snel uit een situatie te raken. Juist dan ligt een ongeluk in een klein hoekje.

Vergeet ook niet dat in 2019 er ineens 30.000 exemplaren van de Tesla Model 3 in Nederland bijkwamen. Voorheen moest je voor een dikke auto met lage bijtelling een karige diesel of benzine kiezen met hele lange versnellingsbakverhoudingen om het verbruik te drukken (en te zorgen voor een lage bijtelling). Ergo: die auto’s waren juist heel erg traag, terwijl de langzaamste Model 3 destijds in 5,7 seconden naar de 100 km/u sprintte.

Buurmanschades

Hierbij moesten we ons eventjes achter de oren krabben. Buurmanschades. Deze schijnen relatief veel voor te komen bij elektrische auto’s en ze zijn van invloed op de premie van EV autoverzekeringen. Het borduurt in principe voort uit de gewenning van de auto. Een elektrische auto is voor veel mensen ineens een compleet andere beleving en dat tonen ze ook graag aan, jawel, de buurman. Die rijdt namelijk nog wel een handgeschakelde Seat Leon ST 1.6 TDI Ecomotive met TomTom Go op een zuignap.

Uiteraard wil je indruk op de buurman maken door even flink gas te geven en dat gaat dus nog weleens fout. Er is een duidelijke stijging zichtbaar tussen EV’s en schades waarbij de bestuurder de auto demonstreerde aan de buurman. Buurmanschades dus, mooie term! Ze komen meer voor bij elektrische auto’s dan auto’s met een verbrandingsmotor en zijn dus een reden waarom elektrische auto’s duurder zijn om te verzekeren.

Naast het overbluffen van de buurman in de straat was het ook de buurman die met de Leon in z’n achterhoofd in de Tesla plaats neemt. Met geen enkele ervaring en onder aanmoediging van de eigenaar / esse trapt deze buurman (vrouw) het pedaal in met inschakeling van de Ludicrous Plus knop in de bebouwde kom met alle gevolgen van dien. Zeker bij de introductie van de Tesla’s alweer 6/7 jaar geleden kwam dit zo nu en dan voor.

Schadeherstel invloed op EV autoverzekeringen

De nieuwe EU-wetgeving die afgelopen zomer is ingegaan zorgt voor nog meer kosten voor de bestuurder. Nieuwe auto’s moeten voorzien zijn van de meest geavanceerde camera’s en sensoren. Op zich heel vernuftig. Dit betekent echter wel dat het allemaal verzekerd moet worden.

Veel elektrische auto’s zijn hier standaard al van voorzien. Op dit moment kan een eenvoudige bumper repareren zo 3.000 euro kosten, terwijl dat vroeger niet boven de 1.000 euro uitkwam. Ook zijn veel onderdelen niet altijd voorradig wegens de chiptekorten. Hierdoor moet de EV-langer gebruik maken van een huurauto. Dat kost ook meer geld en verhoogt de premie.

Aanvulling: Niet gekozen opties kosten toch geld

Daarop aanvullend: Veel auto’s zijn al geleverd met bepaalde opties en hardware. Deze dienen alleen nog even geactiveerd te worden (na betaling uiteraard). Dit verhoogt de verzekeringswaarde ook. Dus ondanks dat jij níet de optie hebt aangevinkt en er niet gebruik van kunt maken, dient de verzekering er wél rekening mee te houden.

Hoger gewicht van invloed op EV autoverzekeringen

De hoogte van de verzekeringspremie is van veel factoren afhankelijk. Toch zijn er een paar duidelijke indicatoren. Het gewicht is daar eentje van. Hoe zwaarder de auto, hoe hoger de verzekering. Elektrische auto’s zijn veel zwaarder dan auto’s met een verbrandingsmotor. Hierbij is het niet zozeer dat een elektrische auto veelal een zwaarder type auto is, maar dat een verder identieke versie zwaarder is. Voorbeeld: een Peugeot 208 weegt met driecilinder motor 955 kg.

Neem je de 1.2 Turbo met automaat (qua prestaties en schakeling gelijk aan de elektrische versie) dan kom je uit op 1.130 kg. De elektrische variant van de 208 (de e-208) weegt 1.430 kg. Ter referentie, de 1.5 diesel weegt 1.055 kg. Zie het een beetje als een bowling bal. Ondanks dat ze even groot zijn, is er verschil in gewicht. En een verschil in effect als je het allemaal in beweging zet. Mede daardoor is een elektrische auto duurder is om te verzekeren dan een gelijkwaardige auto op benzine of diesel.

Casco gerelateerd aan waarde

Een ander punt is de casco. Deze is gerelateerd aan de waarde van de auto. Elektrische auto’s zijn nu eenmaal heel erg duur. Ze worden nog niet zo lang in grote getale geproduceerd, dus je hebt te maken met een nieuwe auto’s, dus een hoge casco. Hierbij kunnen we ook stellen dat een elektrische auto duurder is dan eentje op benzine.

In Nederland ligt dat ietsje anders. Over elektrische auto’s heft de overheid (nog) geen BPM. Dat is wel het geval bij auto’s met een verbrandingsmotor. Zeker een auto met benzine- of dieselmotor met veel vermogen heeft een hoog BPM-bedrag, terwijl dat dus bij een EV niet voorkomt. Echter, zonder de belastingen is een (Bijvoorbeeld) BMW 430i of 430d goedkoper dan een BMW i4 en veel vervangingsonderdelen dientengevolge dus ook.

Elektrische auto’s zijn vaak crossovers

En nu komen we tot een heuse apotheose waarbij alles samenkomt. Want de crossover zit in de hoek waar de klappen vallen. Omdat crossovers wereldwijd populair zijn en ze door hun formaat relatief makkelijk te voorzien zijn van een accu plus een of twee elektromotoren, kiezen fabrikanten voor deze carrosserievorm. Omdat de crossover meer verbruikt, heb je een grotere accu nodig.

Dat zorgt daaropvolgend weer voor een hoger gewicht. Daarnaast zijn ze duur en volgehangen met de meest bijzondere elektronica. Voor de verzekering speelt dat hard mee. Maar er is meer. Crossovers zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de mens. Het zijn wezenlijk onveiligere auto’s. Niet alleen vanwege het hoge gewicht, maar ook het het formaat richten ze simpelweg meer schade en letsel aan. In vergelijkbare crashes, zorgt de crossover/SUV simpelweg voor meer schade. En dat uit zich weer in een hogere premie.