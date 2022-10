Lezersvraag: wanneer stap jij over op elektrisch rijden?

De transitie komt dichterbij en misschien ben je al overgestapt op elektrisch rijden

Een vraag die je eigenlijk elk jaar opnieuw kunt stellen: wanneer stap je over op elektrisch rijden? Er komen meer laadpalen, het aanbod auto’s groeit, je kunt steeds sneller laden. Elektrisch rijden is allang niet meer zo eng en exotisch als tien jaar geleden.

Wellicht heb je al de overstap naar elektrisch gemaakt. Bewust, met het uitkiezen van bijvoorbeeld een elektrische leaseauto, of onbewust omdat je werkgever je die hoek induwt.

Voor de hobby is elektrisch rijden nog geen alternatief. Althans, dat is mijn bescheiden mening. Het pruttelen van een verbrandingsmotor is een groot deel van de lol. Hoe goed en sportief ook sommige elektrische auto’s kunnen zijn. Als vervoersmiddel vind ik ze wel tamelijk briljant. Lekker stil, vlot genoeg en de ideale manier om in rust van A naar B te rijden.

Om de vraag op mezelf te betrekken: ik heb op dit moment geen concrete overstap in mijn hoofd. Als ondernemerT is het met de huidige regelgeving nog altijd bijzonder aantrekkelijk om in mijn youngtimer te kachelen. Uiteindelijk is het, als het gaat om dagelijkse kilometers, een financiële kwestie. Pas wanneer het interessant genoeg is zal ik de overstap maken. Bovendien zou ik er voor de hobby altijd een benzineslurper naast houden.

Ik ben benieuwd naar jullie kijk. Wanneer stap jij over op elektrisch rijden, of misschien ben je al overgestapt? Laat het weten in de comments!