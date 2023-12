EV’s slecht voor veiligheid, aldus EuroNCAP

Geef je om veiligheid (met name die van anderen), dan is het goed om de EV te laten staan. EV’s zijn slecht voor de veiligheid, aldus de veiligheidswaakhond.

Kijk voor de grap eens om je heen en zie wat iedereen tegenwoordig rijdt: veel crossovers, hé? Dan hebben we hier in Nederland nog een heel erg oud wagenpark, dus valt het hier op zich mee. Ga naar de VS en je struikelt erover. Sterker nog, je moet bijna je best doen om geen crossover of SUV tegen te komen in de showrooms. In Europa wordt dat probleem ook telkens groter.

Ja, we hebben het over een probleem. Het gaat nu niet wéér over het feit dat een normale auto lekker door een bocht gaat of zuiniger is. Nee, het gaat om ernstige veiligheidszorgen die de EuroNCAP heeft omtrent de veiligheid. Die hebben onlangs weer een zwikje nieuwe auto’s tegen de muur gezet.

Alle auto’s zijn veilig voor de inzittenden

Van de 11 geteste auto’s waren twee auto’s geen crossover of SUV. Uiteraard halen ze in principe allemaal goede resultaten. Dat was al een beetje bekend, natuurlijk. Auto’s zijn tegenwoordig allemaal veilig en het is niet echt een USP meer.

Maar de EuroNCAP maakt zich zorgen, aldus Michiel van Ratingen, de secretaris van de organisatie:

Jarenlang werd Euro NCAP ervan beschuldigd het gewicht van auto’s op te drijven. Men dacht dat extra veiligheidsvoorzieningen extra massa betekenden. Dat was nooit echt het geval en de toename van het voertuiggewicht die we tegenwoordig zien, heeft zeker niets te maken met de veiligheid. Het heeft te maken met de voorkeur van de consument voor grotere voertuigen en met de elektrificatie, waarbij steeds grotere batterijen worden gebruikt om de zorgen over de actieradius van consumenten weg te nemen. Michael van Ratingen, is dus NIET verantwoordelijk voor de crossover-gekte.

EV’s slecht voor veiligheid

Maar volgens de EuroNCAP-honcho is het tegendeel waar. Zware auto’s zijn slecht voor de veiligheid en eigenlijk ook voor het milieu. Want ondanks dat je er zelf wel veilig in voelt (en bent), breng je anderen juist in gevaar. Hoe zwaarder een auto is, hoe meer schade je kan aanrichten.

Je wil eigenlijk helemaal niet weten hoe zwaar auto’s tegenwoordig zijn. Vroeger was het uitzonderlijk als een topklasse sedan als een Mercedes-Benz S-Klasse meer dan 2.000 kilogram woog, tegenwoordig zit een Smart #3 daar al bijna aan. Toegegeven: er wordt nu iets anders (meer realistisch) gewogen, maar de toename in gewicht is daar en zorgelijk.

Nu is het wel jammer dat je zijn betoog niet terugziet in de scores. De crossovers en SUV’s scoorden namelijk erg goed over het algemeen. Er werden 11 auto’s tegen de muur gezet en bijna allemaal haalden ze de maximumscore. De slechtste deelnemer was de Hyundai Kona doe met hangen en wurgen vier sterren in de wacht wist te slepen.