Marktplaats gaat samenwerken met mobile.de

Onze twee favoriete websites (bron: onze browsergeschiedenis), namelijk Marktplaats en Mobile.de gaan samenwerken!

Als er één soort website is waar we graag op kijken, dan is het wel waar auto’s aangeboden worden. In Nederland kun je terecht bij Marktplaats. Maar over de grens nemen we graag een kijkje op mobile.de. Dat is de grootste autoverkoop-website in Duitsland. We hebben al diverse auto’s gekocht via zowel Marktplaats en Mobile.de.

Dus het is eigenlijk heel erg logisch dat die twee de krachten gaan bundelen. Mobile en Markplaats gaan de occasions van autobedrijven voor Marktplaats ook aangebieden gaan worden op Mobile.de.

Nederlandse occasions waanzinnig in trek

Nu kun je je gaan afvragen: waarom zouden ze dat doen? Nou, dat verklappen we even voor je. Nederlandse occasions zijn namelijk heel erg heet. Daar zijn een hele hoop redenen voor. De auto’s zijn over het algemeen goed onderhouden, de kilometerstand wordt consequent bijgehouden (NAP) en de omstandigheden zijn perfect om auto’s een lang leven te gunnen.

We hebben uitstekende wegen en nauwelijks bergen. De brandstoffen zijn van hoge kwaliteit en het klimaat is zacht. Dus geen pekelseizoen op een enkele dag na. Tel daarbij op dat (zonder de BPM waar wij mee te maken hebben) de prijzen behoorlijk gunstig zijn.

Ook niet onbelangrijk is dat het Nederlandse wagenpark bestaat uit relatief veel zuinige auto’s, plug-in hybrides en elektrische auto’s. Hier zijn de meeste belastingvoordelen allang weer verdwenen, maar in andere landen kun je met zo’n auto nog geniten van belastingvoordeel.

Doorsluizing van Marktplaats naar Mobile

Marktplaats doet dit in samenwerking met Eurostocks. Die maken de doorsluizing technisch mogelijk. Er is ook een omrekentool, zodat de Nederlandse occasions van Marktplaats op mobile op de juiste prijs geadverteerd worden. Dat betekent de originele prijs zonder belastingen die ons land geheven worden door Moedertje Staat.

Ondanks dat de samenwerking een toffe actie is, is dat natuurlijk vooral voor Nederlandse autobedrijven interessant. Het zal helemaal tof zijn als het ook andersom kan. Dat je op Marktplaats ook de Duitse occasions kunt selecteren.