Nieuwe Hyundai Kona is hier en gaat compleet op de schop

Met de tweede generatie Hyundai Kona zet het merk een totaal andere stap.

Laten we eerlijk zijn. De eerste generatie Hyundai Kona heb jij niet als poster boven je bed hangen. De laatste jaren hebben de Koreanen toch laten zien dat ze best toffe auto’s kunnen tekenen. Neem nu de IONIQ 5, of tal van de bijzondere retro concepten die het merk de laatste tijd heeft laten zien. Hetzelfde recept past Hyundai toe op de nieuwe Kona.

Het vrije suffe design van de eerste generatie gaat compleet van tafel. Daar komt een uitgesproken model voor in de plaats. Er is voor zo’n grote revolutie gekozen dat ik me best kan voorstellen dat de huidige Kona-rijder bedankt voor deze tweede generatie. De uitgesproken looks zullen niet iedereen bekoren.

De tweede generatie Hyundai Kona komt er als elektrische auto, hybride en als N-line. Elk modelvariant heeft zo zijn eigen styling. Wat meteen opvalt aan de SUV zijn de dunne lampen. Zowel de koplampen als de verlichting achter bestaat uit een dunne doorlopende strook.

Het is ook een wat grotere auto geworden. De nieuwe Hyundai Kona is 4.355 mm lang, een toename van 150 mm. Tevens is het model 25 mm breder geworden en is de wielbasis met 60 mm toegenomen. Dat moet weer resulteren in meer ruimte in het interieur.

Ja, het interieur. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Hyundai zegt een op de bestuurder gericht interieur te hebben verzonnen voor de nieuwe Kona. Details ontbreken nog. Net als informatie over de aandrijflijnen en de prestaties. Deze onthulling is puur het uiterlijk en een stukje van het interieur om je te laten wennen aan de tweede generatie Kona.