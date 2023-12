Honda e gecanceld: voortijdig van de markt gehaald

Tja, als je in Europa al niet kan slagen, waar dan wel? De Honda e is gecanceld in Europa.

Nou dames en heren, pak er maar een kop koffie, jonge klare en plak natte droge cake bij. We moeten je namelijk helaas informeren dat de Honda e per direct uit het leveringsprogramma is geschrapt. De auto staat niet meer op de Honda website.

De Honda e is de eerste elektrische auto van Honda in Nederland. Net als wel meer Japanse fabrikanten hebben ze het EV bouwen niet helemaal onder de knie, waardoor de Honda e zijn carrière in Europa vroegtijdig moet staken.

Het begon zo goed

De Honda e is een bijzonder geval. De auto creëerde een enorme buzz. Dat kwam door een waaniznnig briljante concept car, de Honda Urban EV Concept. Die auto stond op de IAA in 2017 te schitteren en bewees dat een kleine elektrische auto heel erg tof kon zijn.

Uiteraard wist Honda met talent ALLE gave dingen van de Honda Urban EV Concept eruit te distilleren. De ‘Honda e Prototype’ was ineens een stuk hoger en logger. Echt, alle toffe proporties waren verdwenen. Een beetje het verschil tussen een potentiële partner op Tinder en wanneer het dan wakker wordt naast je een ochtend later. Ja, ergens zie je dat het erop moet lijken, maar het is toch iets anders dan je je had voorgesteld.

Honda elementen

De Honda e combineerde typische Honda-elementen (IYKYK), maar dan elektrisch. En die elementen zijn niet allemaal positief. De Honda e was namelijk schreeuwend duur. Je moest minimaal 35 mille neertikken en als je een leukere variant wilde, was je nog meer kwijt.

Het grootste probleem is dat Honda nog niet goed was in het bouwen van elektrische auto’s. De range was namelijk abominabel. Op een volle accu haal je volgens de WLTP slechts 220 km. Dus op en neer van ons redactiekantoor naar Lelystad was iets waarbij we een paar keer moesten laden.

Honda e gecanceld door concurrentie

Ondanks dat Honda een van de eerste merken was in deze klasse, kwamen er in rap tempo concurrentie bij. Met name uit die uit de Stellantis-hoek (Peugeot e-208 en Opel Corsa-e) bleek dat een gunstigere prijs én grotere range gewoon kon.

Ook de in de tussentijd ingrijpend verbeterde Renault Zoe was goedkoper en voorzien van een betere range. En als je dan toch te veel geld uit wilde geven voor een kleine chique stadsvlo, was door ook nog de elektrische Mini Cooper.

De Honda e is drie jaar oud geworden.

Fotocredit header: Groene Honda e haalt Noorwegen door @utregcity via Autoblog Spots.

