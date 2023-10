Hyundai tovert Kona om tot de ultieme leasebak

Eens kijken of een collega je nog suf durft te noemen met deze Hyundai Kona Jayde Concept.

De eerste generatie Kona was niet moeders mooiste. Persoonlijke mening, maar ik kan me voorstellen dat je dat met me eens bent. Toch was het, samen met de Kia e-Niro, een hit. Een praktische elektrische crossover met een prima bijtelling. Ja, daar maak je leaserijders in Nederland wel blij mee.

Met de tweede generatie Hyundai Kona hebben de Koreanen het mes gezet in het design. Het is een stuk meer uitgesproken geworden en zowaar stoer te noemen. Met de Hyundai Kona Jayde Concept gaat het merk nog een stapje verder. Deze toffe creatie heeft Hyundai bedacht voor SEMA in Las Vegas.

Eerlijk is eerlijk. Met deze Hyundai Kona Jayde Concept ben jij de koning van de parkeerplaats op je werk. Niemand die dan nog durft te zeggen dat je een saaie leaseauto hebt. Zoals de naam al weggeeft gaat het hier om een concept. Helaas hoef je dus niet bij Hyundai in de showroom naar deze uitvoering te vragen. De verkoper moet je dan teleurstellen.

De Hyundai Kona Jayde Concept trekt de aandacht dankzij de blauwige kleur, met zwarte accenten rondom. De dakkoffer helpt met de ruige look en als je toch de avonturier gaat uithangen heeft Hyundai een bijpassende fiets voor je achterop de elektrische crossover.

Wat ook helpt is de verlaging met veren van Eibach. Deze Kona staat zo’n 5 cm lager in vergelijking met een regulier exemplaar. Het interieur is ook noemenswaardig, met prachtig afgewerkte Recaro Sportster CS stoelen in een kek ruitjespatroon.

Hoe je van een praktische elektrische crossover toch wat aparts weet te maken. Nou, zo dus! De Hyundai Kona Jayde Concept is te zien op SEMA. Qua aandrijflijn hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden. De crossover is er in verschillende varianten, van mild hybride tot hybride en de meest belangrijke is de volledig elektrische uitvoering.