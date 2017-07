Ewa sahbi, koop de Audi RS6 van rapper Boef! [updated]

Rennen vriend! Rapper Boef's RS6 staat te koop.

De Audi RS6 van treitervlogger Sofiane Boussaadia, beter bekend als ‘rapper Boef’ staat te koop. De succesvolle Youtuber en artiest maakte eind vorig jaar naam en faam met zijn korte documentaires over het werk van agenten. Hij speelde daarin ook zelf vaak een rol, door schunnige taal en gebaren te bezigen jegens de ambtenaren in functie. Nadat hij filmde hoe een schurk ontsnapte uit de klauwen van de lange arm, startte hij bijvoorbeeld spontaan een diepte-interview met de dienstkloppers. De vragen waren onder andere hoe dat nu voelt om een boef te laten ontsnappen en of de agente in kwestie een hij of een zij was.

Op een gegeven moment vonden de autoriteiten dat Boef te ver was gegaan in het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting. Boef zou jongeren opgeroepen hebben om ‘te komen vechten’ in Tilburg-Noord en werd daarvoor in de kraag gepakt. Toen hij weer vrijgelaten werd, deelde hij de dichtstbijzijnde agent mee dat hij zijn dochter zou neuken. Had ‘ie beter niet kunnen doen, want deze uitspraak werd door de rechter uiteindelijk beoordeeld als het beledigen van een agent. Dit ondanks het verweer van Boef, die tijdens de rechtszaak verscholen in een dikke bontkraag te berden bracht dat alles wat hij doet kunst is. Een werkstraf van 80 uur waarvan 40 voorwaardelijk was zijn deel.

Ondanks al deze noeste en deels gedwongen arbeid, heeft Boef echter nog voldoende tijd én monnie over om in dikke bakken te scheuren. We zagen hem bijvoorbeeld eerder met een paar matties voorbij vliegen in zijn RS6. In een andere video ramde Boef met 300 kilometer per uur op de teller over de A58 bij Berkel-Enschot. De snelle Audi is dus wel eens gebruikt waar hij voor bedoeld is.

Inmiddels heeft Boef een voorliefde voor Range Rover’s ontwikkeld. Eerder kocht hij een Evoque. Een aanslag op zijn banksaldo, of zoals hij het zelf omschreef ‘een aanslag in Parijs’ (13:30 in onderstaande video). Inmiddels heeft de rappert naar verluidt de upgrade gemaakt naar een Range Rover Sport.

Dat zou dan ook verklaren waarom hij niet zoveel behoefte meer heeft aan de RS6. En dat is in jouw voordeel, want je kan hem nu dus kopen! De specs van de auto kan je inmiddels dromen, dus dat wil zeggen 560 pk en…oh wacht. Bij de beschrijving staat dat de auto 748 pk heeft en op diesel rijdt. Enfin, de details daarvan zal je even moeten onderzoeken als je met de verkoper spreekt. De kleur is KOMO-grijs en de tellerstand 25.495 kilometer. De vraagprijs bedraagt 72.950 Euro. KOOP DAN!?!

UPDATE: Verschillende oplettende lezers hebben ons gewezen op het feit dat dit mogelijk níet de auto is van Boef, ondanks dat er verschillende filmpjes circuleren van het boefje in deze snelle Audi.