Ex-Daimler CEO Zetsche komt terecht bij Aldi

Wie had dat gedacht? Van luxe auto's verkopen, naar B-merk cola afprijzen.

Dieter Zetsche, “de man met de snor“, verliet eerder dit jaar zijn toppositie als CEO bij Daimler. In een video deed Mercedes nog een poging tot humor door ‘Dr. Z’ allerlei functies uit te laten proberen, in zijn zoektocht naar een nieuwe baan. De realiteit was dat de beste man al lang een nieuwe positie had gevonden als bestuursvoorzitter bij TUI. Vandaag blijkt dat Zetsche ook nog in het bestuur stapt van supermarktketen Aldi.

Het doorgaans goed geïnformeerde Manager Magazin heeft uit verschillende bronnen vernomen dat de inmiddels 66-jarige Zetsche is toegetreden tot het bestuur van Aldi-Süd. Hier zal hij de bezigheden van het management overzien. Zijn raad en advies deelt hij uiteraard eveneens met het management. Zetsche is overigens niet het hoofd van het bestuur van Aldi-Süd – dat is Karl Albrecht, de kleinzoon van de overleden oprichter van de supermarkt.

Zetsche zit overigens goed in de slappe was sinds zijn vertrek bij Daimler. Naar verluidt bedraagt zijn pensioenuitkering ruim 4.200 euro per dag, ofwel 1,5 miljoen euro. In 2021 keert Zetsche naar verwachting terug bij Mercedes, waar hij ook weer een functie in het bestuur zal bekleden.