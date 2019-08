Volkswagen wil mogelijk belang in Tesla nemen

Logisch, niet?

De industriegiganten vinden altijd een manier om de kleine druktemakers bij te halen. Vooralsnog is het de Volkswagen Group bij lange na niet gelukt een zo capabele auto te maken als een van de drie Tesla modellen, maar dat wil niet zeggen dat het stopt met proberen. Elektrisch is de weg vooruit, zo schijnt het, en hierom probeert Volkswagen van alles om zijn eigen producten te kunnen verbeteren.

In de Verenigde Staten heeft Volkswagen al een samenwerkingsverband met Tesla op het gebied van snellaadstations, maar meer lijkt er voorlopig niet in te zitten. Toch schijnt Volkswagen interesse te hebben in de techniek van de Amerikaanse elektrospecialist. Volkswagen heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op de technologische expertise van Tesla en probeert een manier te vinden deze in handen te krijgen.

Eén manier om toegang te krijgen tot deze informatie, bestaat in de vorm van de aandelen. Door een flink belang (25 à 40 procent) te nemen in het bedrijf, denkt Volkswagen een blik te krijgen op de techniek van Tesla, aldus een anonieme hoge pief van het merk. Volgens de manager aast CEO Herbert Diess op een dergelijke move.

In een verklaring aan persbureau Reuters spreekt Diess dit gerucht echter tegen. Volgens Diess is het klinkklare onzin dat Volkswagen een belang wil nemen in Tesla.

Hoewel Diess ontkent, is er natuurlijk wel kans dat er hier een kern van waarheid aanwezig is. De topman van Volkswagen schuift namelijk met enkele regelmaat aan tafel bij Elon Musk om te spreken over de ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s. Naar verluidt is het te wijten aan de Porsche en Piëch families dat Diess geen verdere stappen kan ondernemen zijn doel te verwezenlijken. Volgens insiders hebben de beide families geen behoefte enkele miljarden op te hoesten voor deze tactische zet. Het in zijn volledigheid overnemen van Tesla, dat momenteel zo’n 27 miljard euro waard is, staat helemaal buiten kijf.