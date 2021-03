Formule 1 seizoen 2021: alles wat je moet weten! - Autoblog.nl

Alle huishoudelijke mededelingen over het nieuwe Formule 1 seizoen 2021.

Dames en heren, het is vandaag weer zo ver! Het Formule 1-siezoen gaat weer van start. Vandaag worden namelijk de eerste meters gereden. Het gaat om een driedaags testevenement op Bahrein. Normaal gesproken is het een week in Barcelona, maar dat is in 2021 allemaal anders.

De agenda voor de wintertest voor het Formule 1 seizoen 2021 ziet er als volgt uit:

Vrijdag 12 maart

08:00 – 17:00 | pre-season testing

Zaterdag 13 maart

08:00 – 17:00 | pre-season testing

Zondag 14 maart

08:00 – 17:00 | pre-season testing

Nieuwe reglementen Formule 1 seizoen 2021

Het was de bedoeling dat in 2021 de Formule 1 compleet op de schop zou gaan. Echter, dat ging niet door vanwege de coronacrisis. De grote veranderingen zijn uitgesteld naar 2022. Dat is uiteraard goed nieuws als je de afgelopen 6 jaar wereldkampioen bent geworden en daar graag nog eentje bij optelt. Toch zijn er een paar nieuwe regels voor 2021:

Kopiëren niet toegestaan voor Formule 1 seizoen 2021

Nog voordat het seizoen begonnen was, hadden we het over de Tracing Points. De Racing Point was namelijk een gekopieerde Mercedes. Of dit kwam door geluk of een iets te innige samenwerking is niet duidelijk. Voor 2021 mag er géén gebruik gemaakt worden van methodes die anderen niet kunnen gebruiken. Dus het kopiëren zal op goed gevoel moeten gebeuren, Mercedes kan niet eventjes wat schematische tekeningen opsturen.

Geen DAS-systeem meer toegestaan voor Formule 1 seizoen 2021

Mercedes is ook de enige wereldkampioen geweest met het DAS-systeem. DAS staat voor Dual Axis Steering. Mercedes kon zo de stand van de wielen iets aanpassen. Dit zorgde er vooral dat Bottas en Hamilton sneller hun voorbanden konden opwarmen. Voor 2021 is dit systeem níet meer toegestaan.

Smallere vloer, zonder liflafjes

De vloer wordt ten opzichte van 2019 iets smaller. Aan de achterzijde loopt deze naar de wielen af. Ook moet de vloer veel simpeler zijn. Dus geen gekke inkepingen, spoilertjes en vleugeltjes. Ook de diffussor is iets eenvoudiger geworden. Dit moet er voor zorgen dat er minder downforce op de achterzijde. De teams die veel downforce genereren op de achterzijde gaan hier het meest lasti van krijgen, zoals Red Bull.

De F1 auto’s worden zwaarder

Het minimale gewicht is naar 749 kilogram gegaan. Dat is drie kilo meer dan vorig jaar. Heel veel voordelen gaat dit niet opleveren voor een specifiek team, wellicht dat ze iets meer kunnen ‘spelen’ met de gewichtsdistributie. Ook mag de motor nu ietsje meer wegen.

Nieuwe safetycars

Niet echt een enorme verandering qua reglementen, maar het gaat zeker opvallen. Er zijn nu twee leveranciers qua Safety- en Medical Cars: Aston Martin en Mercedes. Dat was voorheen Mercedes. De Mercedessen zijn dit jaar ook niet zilvergrijs, maar felrood en hebben een sponsor. Saillant detail: alle auto’s hebben dezelfde 4.0 V8 motor onder de kap.

Veranderingen per team Formule 1 seizoen 2021:

We nemen ook even de veranderingen per team met je door. De regels bleven weliswaar zo goed als hetzelfde, maar er verandert dermate veel dit jaar, dat het toch nog interessant kan gaan worden dit jaar.

Mercedes

In principe staat niets Mercedes in de weg om wéér een titel in de wacht te slepen. De Duitsers zijn al jaren de sterkste en zullen dat dit jaar ook zijn. Bottas mag zijn best gaan doen, maar komt wederom niet in de buurt van Hamilton.

Echter, er kunnen wel wat scheurtjes in het perfecte huwelijk optreden. Met name die matige contractverlenging van slechts 1 jaar was raar. 1 jaar geef je een coureur als Bottas. Het is het contractuele equivalent voor een one-night stand: je wilt niet alleen zijn, maar je ook zeker niet te lang vastleggen. Oh ja, de auto is nu net als vorig jaar helemaal zwart.

Red Bull

Bij Red Bull is er een heel belangrijke verandering. Alexander Albon werd naar het totaal niets meer voorstellende DTM gedegradeerd. In zijn plaats komt de stabiel presterende Sergio Pérez. Red Bul noemt zijn auto de RB16B, waarbij ze de indruk wekken dat er niet zo veel veranderd is. Er is waarschijnlijk heel veel veranderd. Zolang het maar niet pas werkt halverwege het seizoen, net wanneer Mercedes op een onoverbrugbare afstand staat. De kleuren zijn hetzelfde van de auto.

De technische specificaties zijn echter een raadsel. Twee dingen zijn van wereldbelang: heeft Honda nog wat reserves kunnen aanspreken en ‘werkt’ de auto direct. Voorheen verliepen de eerste paar races wat slordig, mede dankzij een niet optimaal presterende auto. Tegen de tijd dat Red Bull het lek boven had, was het kwaad al geschied en de afstand tot Mercedes veel te groot. Oh ja, Aston Martin is geen sponsor meer.

McLaren

Bij McLaren zijn er ook behoorlijk wat huishoudelijke mededelingen. De wijzigingen voor 2021 zijn flink voor het team uit Woking. Allereerst qua rijders-bezetting. Lando Norris blijft, maar Carlos Sainz vertrekt en wordt vervangen door Daniel Ricciardo. Je weet in elk geval dat het meest hilarische rijdersduo bij McLaren te vinden is.

Misschien wel belangrijker is dat McLaren weer een nieuwe motorleverancier heeft: Mercedes. Het zou maar zo kunnen zijn dat McLaren nu de stap van subtop naar top kan maken met de motor. Of in elk geval dat gat wat kleiner kunnen maken.

Aston Martin

De kenmerkende roze Racing Points zijn er niet meer. Dit seizoen is het een heus ‘fabrieks’-team. In principe is het nog gewoon Racing Point (dat daarvoor Force India was), maar dan met Aston Martin logo erop. Vorig jaar was de Racing Point een schaamteloze kopie van de Mercedes W10. De relatie tussen Aston Martin en Mercedes wordt telkens inniger.

Toch verwachten we er dit jaar minder van dan vorig jaar. Ze hebben stiekem een vrij zwak rijdersduo. Sebastian Vettel is viervoudig kampioen, maar bevindt zich sinds Hockenheim 2017 in een flinke vormcrisis. Lance Stroll weet af en toe te verrassen, maar meestal komt dat door de omstandigheden in plaats van zijn rauwe ‘talent’.

Alpine

Hier zijn er twee belangrijke huishoudelijke mededelingen. Ten eerste is de naam compleet anders: Alpine! De blauwe auto’s zien er geweldig uit en doen denken aan de rallyauto’s en Le Mans-racers uit de jaren ’70. Alsof Team Vaillant aan de start verschijnt. In plaats van Michel Vaillant zien we een andere coureur die maar niet van ophouden weet: Fernando Alonso. De Spanjaard keer na twee jaar afwezigheid weer terug in de Formule 1. Het is voor de derde keer dat hij begint bij het F1 team uit Enstone.

De motoren die de Alpina’s moeten gaan aandrijven, zijn de bekende Renaults. Voor het eerst zijn er geen klantenteams. Waarschijnlijk is dat ook de hoofdreden dat de kleurrijke teambaas Cyril Abiteboul zijn biezen kon pakken. Qua sportieve prestaties was 2020 een revelatie voor de Fransen. Eindelijk werd het podium weer gehaald, mede door Esteban Ocon die nog een jaartje blijft racen voor de Fransen.

Ferrari

Ferrari heeft vorig jaar ernstig ondermaats gepresteerd. De auto was zeldzaam traag te noemen. Dankzij de uitstekende prestaties van Charles Leclerc werd het ernstig tekort aan snelheid enigszins verbloemd. Gelukkig kunnen de Italianen weer gebruik maken van de diensten van de Monegask. Sterker nog, we durven de stelling wel aan dat Ferrari in 2021 het beste rijdersduo heeft.

Carlos Sainz is in topvorm, zeer getalenteerd en uiterst stabiel. Veel gaat afhangen van de motor dit jaar. Als Ferrari zijn zaakje op orde heeft, kunnen ze aansluiting vinden in de subtop of misschien wel hoger. Als het een beetje tegenzit, zijn de stappen die McLaren en Aston Martin gezet hebben net weer iets te groot in het Formule 1 seizoen 2021.

AlphaTauri

Het junior-team van Red Bull heeft het er sinds het vertrek van Verstappen en Sainz maar moeilijk mee om fatsoenlijk talent te vinden. Met Yuki Tsunoda lijkt er eindelijk weer waar talent op te staan. In vergelijking met de andere nieuwkomers is Tsunoda de meest veelbelovende. Alle motoren-updates van Honda voor Red Bull voor dit jaar zijn uiteraard ook goed nieuws voor AlphaTauri.

Verder gebeurt er vrij weinig. Pierre Gasly mag dit jaar weer blijven. Dat klinkt als een straf, maar is het niet. Zijn beste resultaten (P2 in Brazilië 2019 en P1 in Italië 2020) behaalde hij niet in de Red Bull, maar bij het beloftenteam.

Alfa Romeo

Bij Alfa Romeo bijzonder weinig veranderingen. Zowel Kimi Räikkonen als Antonio Giovinazzi maken hun rentree. Waarschijnlijk verwachten ze bij Alfa Romeo er zelf ook niet veel van dit seizoen. De Ferrari-motor zal alsnog te weinig vermogen leveren en dat zetten ze in Hinwill niet even recht met een gigantische upgrade qua aerodynamisch pakket.

De Alfa Romeo C41 ziet er wel iets fraaier uit, dankzij het extra rood dat er gebruikt wordt. Vorig jaar wist Räikkonen geregeld te verrassen tijdens bijzondere omstandigheden. Echter, die actie waren lastig te verzilveren dankzij het chronische gebrek aan snelheid van de auto. Verwacht er dus niet al te veel van tijdens het F1 seizoen 2021.

Haas

Bij Haas zijn er een paar flinke wijzigingen. Ten eerste het uiterlijk. De Haas auto’s lijken er compleet anders uit te zien. Geen zwart-grijs-rood mee, maar een meer Amerikaanse look, die je ook als Russisch zou kunnen opvatten. Dat heeft te maken met een van de nieuwe rijders. De brutale vlerk Nikita Mazepin maakte nogal een naam voor zichzelf door vrouwen te betasten en dat op internet te zetten. Of het echt zo erg was als wordt gesuggereerd, valt nog te bezien.

Hetzelfde geldt voor de prestaties. De Haas F1-auto is nauwelijks aangepast of doorontwikkeld. Het apparaat voldoet aan de eisen voor 2021, maar meer ook niet. Toch is er een klein beetje hoop. Wellicht heeft Ferrari toch wat pk’s weten te vinden op een legale wijze. Als laatste is daar Mick Schumacher, ook een debutant. Van hem kun je wellicht iets verwachten, alhoewel Mick de naam heeft wat tijd nodig te hebben om te wennen aan een nieuwe raceklasse. Van Mazepin is het maar de vraag of hij ooit gaat wennen.

Williams

Tot slot zijn we aanbeland bij Williams. De voormalig zevenvoudig wereldkampioen is nu alweer twee jaar de bezemwagen van de F1. Aan de foto’s is te zien dat er niet veel sponsoren zijn bijgekomen, waarschijnlijk door het uitblijven van succes. Echter, er is wel een structurele sloot met geld aan het stromen. Ondanks het puntloze seizoen van vorig jaar, heeft Williams vorig jaar enorm veel progressie bereikt.

De achterstand is enorm ingelopen, dus als ze deze lijn weten vast te houden, kunnen ze een sporadisch puntje binnensmokkelen. Qua kleuren doet de nieuwe FW denken aan de oude Williams bolides van weleer. Qua coureurs veranderd er niets. De uiterst getalenteerde George Russell staat naast de uiterst middelmatige Nicholos Latifi. Aangezien de geldstroom van Williams afkomstig is van zijn faduhrrr, zal daar niet snel verandering in komen.

Circuits Formule 1 seizoen 2021

Uiteraard hebben we ook de voorlopige Formule 1-agenda voor je. We zeggen voorlopig, want de kans is zeer groot dat er toch weer veranderingen zullen plaats vinden. Er zijn twee nieuwkomers in de vorm van de GP van Nederland en GP van Saudi-Arabië.

Voorlopige agenda Formule 1 seizoen 2021